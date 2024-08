Espetáculo "Metamorfose" com o premiado bailarino Gustavo Silvestre terá sessões gratuitas

Inspirado no livro de Franz Kafka, o espetáculo de dança "Metamorfose" será apresentado nesta sexta-feira (30), no Teatro Goiânia, com sessões às 16h e às 20h. A montagem traz performance do artista multilinguagem Gustavo Silvestre. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no perfil @gusta_silvestre.



Criado a partir da interseção entre dança, teatro e audiovisual, e com uma experimentação imersiva e contemporânea, a atuação apresenta o desconforto de um homem que não reconhece mais o próprio corpo e expressa os desafios de se metamorfosear. A obra é conhecida por sua abordagem inovadora e expressiva, refletindo uma profunda exploração das dinâmicas internas do ser humano e suas transformações.



O espetáculo conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), incentivo responsável pela premiação do artista em Portugal, no Festival Imaginarius de 2022.



Bailarino e diretor, Gustavo Silvestre traz em seu currículo participações em importantes festivais internacionais, além de atuações como intérprete por mais de 15 anos em renomadas companhias de dança do cenário nacional, dentre elas, a Quasar Cia de Dança. O artista foi o único brasileiro convidado para integrar a programação do Buffer Fringe Festival no Chipre (2019) e atualmente, leva o espetáculo a várias cidades do Brasil.



Serviço: Espetáculo de dança: "Metamorfose"

Data: Sexta-feira (30)

Horário: 16h e 20h

Local: Teatro Goiânia

Ingressos gratuitos: Disponíveis no perfil @gusta_silvestre

Classificação: Acima de 12 anos