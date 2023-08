Faustão agradece à família do doador de coração por 'generosidade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fausto Silva está se recuperando da operação bem-sucedida de domingo (27), em que o apresentador recebeu um novo coração de um doador.

"Quero muito agradecer ao doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo", disse Faustão em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7.

"Não tenho como agradecer a esse pai, à viúva e ao irmão desse moço, que eu sei era um atleta. Transportar para outra pessoa o direito de continuar a viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma bênção que Deus me deu".

A cirurgia feita no domingo levou cerca de 3 horas para ser concluída pela equipe médica. Segundo o Ministério da Saúde, quase 30% dos transplantes realizados no Brasil desde o início do ano ocorreram com menos de um mês de espera após a entrada de paciente na fila, como ocorreu com Faustão.

"Estou me sentindo ótimo. Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu", disse Faustão por telefone a Lucas Pasin, colunista do UOL.