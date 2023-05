“Gravar com a Marília foi um privilégio”, diz Zezé Di Camargo

Em outubro de 2020, Zezé Di Camargo ligou para Marília Mendonça (1995-2021), fã declarada do artista, e disse para ela selecionar uma música da dupla para gravar com ele para um projeto especial dos filhos de Francisco. A Rainha da Sofrência escolheu Você Não É mais Assim (2000), letra que ela escutou durante várias bads sofrendo após o fim de relacionamentos.

O registro ficou guardado e somente agora foi lançado e disponibilizado nas plataformas digitais e também no canal da cantora com cenas inéditas dos bastidores do encontro. “Fizemos tudo em Goiânia no estúdio do Felipe Duran, uma noite de cinco horas, gravando, com muita diversão, piadas, bate-papo, contando as histórias dela de quando ela fugia de casa para assistir aos shows de Zezé Di Camargo e Luciano.

Foram momentos especiais e, graças a Deus, foram registrados”, conta Zezé, em entrevista ao Jornal O POPULAR por áudio de WhatsApp. A composição era uma das preferidas da cantora da discografia dos irmãos. “Jogue a chave debaixo da porta/ Nem posso ouvir o som da sua voz/ Sinto dizer, não me faz falta/ Apenas você tem saudade de nós”, era um dos trechos favoritos dela.

A parceria faria parte de uma websérie que os irmãos sertanejos vinham realizando para celebrar os 30 anos de carreira. Em poucas horas de postagem na tarde de sexta-feira (12), o vídeo ultrapassou 100 milhões de visualizações até o fechamento desta edição. Luciano, na época em confinamento em São Paulo, não participou da gravação.

Marília encontrou Zezé e Luciano pela primeira vez ainda em 2017, durante a gravação do DVD Dois Tempos, obra da dupla, quando formalizaram a primeira parceria em Deu Ocupado de Novo, já tendo a cantora como convidada e os irmãos como anfitriões. Confira a conversa completa.

O que representa para você prestar essa homenagem para a Marília Mendonça e para os fãs da cantora?

Marília é uma lembrança viva na cabeça das pessoas. A impressão que a gente tem é que ela não partiu, que ela está viajando. Ela está viva no coração do povo brasileiro. Já chorei um milhão de vezes vendo nossos vídeos. Já me perguntei várias vezes o porquê. Não temos a resposta. Gravar com a Marília foi um privilégio.

Quais são as lembranças que você guarda da gravação?

Fizemos tudo em Goiânia, uma noite de cinco horas, gravando, com muita diversão, piadas, bate-papo, contando as histórias dela de quando ela fugia de casa para assistir aos shows de Zezé Di Camargo e Luciano. Foram momentos especiais e, graças a Deus, foram registrados. Quando terminei o material há um mês, liguei para a dona Ruth e disse que queria que ela escutasse o que nós fizemos. A levei para o estúdio e ela ficou no mesmo lugar que a filha dela sentou para colocar a voz na música. Foi um momento emocionante. A dona Ruth na mesma hora disse que não privaria os fãs da Marília de ouvir essa coisa linda. Então, eu disse que estava nas mãos dela. No outro dia, almocei com ela e disse que o lançamento estava por conta da equipe da Marília, tanto que a música foi lançada pela gravadora da Marília e o vídeo foi postado no canal dela no YouTube. É tudo deles.

Como surgiu a ideia dessa nova parceria?

Quando gravei, a pretensão era lançar logo em seguida, mas era durante a pandemia e, como era um produto grande, com várias participações e por conta dessa crise sanitária deixamos naquele momento quieto. Infelizmente, aconteceu a tragédia com a Marília. Vendo a comoção da família e de todo o Brasil, vi que eu não tinha o direito de lançar nada, seria desrespeitoso. Deixei tudo para frente, finalizei o produto e entreguei para a mãe dela decidir.

A Marília sempre foi uma fã de Zezé Di Camargo e Luciano. Como vocês receberam esse carinho?

No início eu não acreditava. A Marília já era a maior artista do Brasil quando comecei a me aproximar dela. O pessoal que trabalhava com ela me contava que ela era minha fã, que se inspirava em mim como cantor e compositor. Achava que falavam aquilo para me agradar. Depois, convivendo com ela, acabei vendo que isso era verdade. Ninguém poderia imaginar que ela partiria tão prematuramente. Ficou um misto de frustração de não ter curtido mais esse carinho que ela tinha por mim e devolvido também minha admiração a ela.

Como você avalia a importância da Marília Mendonça na música brasileira?

Nunca vi na música brasileira uma cantora tão jovem lançar um volume tão grande de trabalho em tão pouco tempo como a Marília. Um fenômeno. Ela ia muito longe. A importância dela não foi apenas musicalmente, mas de atitude, de empoderamento, ela falou muitas coisas que representaram uma parcela grande das mulheres. Uma menina de 26 com uma atitude de desbravar as coisas e encarar a realidade. Ela compôs e falou nas suas letras o que muitas mulheres não teriam coragem de falar. Ela se transformou numa representante.