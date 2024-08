Gyn Roots Festival agita Goiânia neste sábado com muito reggae

O Gyn Roots Festival, sucesso em 2023, está de volta a Goiânia com uma seleção das maiores bandas de reggae do Brasil. Neste sábado (17), o Espaço Dois Ipês, no setor Jaó, recebe amantes do reggae de todas as idades. Entre as atrações confirmadas estão Chimarruts, Planta e Raiz, Maneva e Mensana, cada uma trazendo sua energia única para uma noite memorável.



Atrações



Chimarruts

Formada em 2000 em Porto Alegre, a banda Chimarruts rapidamente se tornou um ícone do reggae brasileiro. Com hits como "Do Lado de Cá" e "Saber Voar", a banda é conhecida por suas letras que promovem mensagens de paz e amor. A mistura de reggae roots com influências pop faz de seus shows uma experiência vibrante e emocionante.



Planta e Raiz

Há mais de duas décadas na estrada, a banda Planta e Raiz é uma das mais respeitadas do cenário reggae nacional. Com sucessos como "Com Certeza" e "Aquele Lugar", suas músicas são trilhas sonoras de muitas gerações. A banda é conhecida por suas performances ao vivo envolventes e pela capacidade de criar uma conexão genuína com o público.



Maneva

Com uma trajetória que começou em 2005, Maneva se destacou com sua mistura única de reggae com influências de MPB e rock. Canções como "Luz que Me Traz Paz" e "Saudades do Tempo" conquistaram uma legião de fãs por todo o Brasil. Suas apresentações são marcadas por uma energia contagiante e uma mensagem de positividade.



Mensana

Com uma proposta inovadora e letras que falam sobre consciência e bem-estar, Mensana é uma das bandas promissoras do reggae nacional. Seus shows são uma verdadeira viagem musical, com ritmos que convidam o público a dançar e refletir.



Ingressos e Informações

Os ingressos para o maior festival de reggae de Goiás estão disponíveis no site da Bilheteria Digital. O evento contará com dois setores principais:



Área Roots Individual:

Setores de bares

Praça de alimentação

Setores de banheiro



Camarote Raiz Open Bar:

Open bar com cerveja, água, refrigerante, vodka e whisky

Vista privilegiada do palco

Decoração exclusiva

Praça de alimentação

Setores de banheiro exclusivos



Ingressos Solidários

Os ingressos solidários oferecem um valor reduzido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do evento. Os alimentos serão destinados a ONGs de assistência social escolhidas pela organização.



Classificação Etária

Área Roots Individual: 18 anos

Camarote Raiz Open Bar: 18 anos



Serviço: Gyn Roots Festival

Data: 17 de agosto

Horário: a partir de 20 horas

Local: Espaço Dois Ipês, Jaó, Goiânia

Ingressos: Bilheteria Digital