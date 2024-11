Maju Coutinho percorre a África em novo quadro do 'Fantástico'

Formada por mais de 54 países e quase 1,5 bilhão habitantes, a África é um continente vibrante e diverso. Um conjunto de culturas, línguas e realidades distintas, com enorme potencial, impulsionado por sua população jovem e inovadora, que vive em uma busca constante por desenvolvimento e soluções para superar a pobreza e as desigualdades. Em uma jornada inspiradora pelo continente africano, o "Fantástico" estreia neste domingo (3) a série "Que África É Essa? O Fantástico na Terra-Mãe". Em quatro episódios, ela vai mostrar o território para além dos estereótipos, sob olhar da apresentadora Maju Coutinho, explorando a riqueza da sua história e seus desafios contemporâneos por um futuro sustentável.

“Eu sempre tive muita vontade de fazer reportagem sobre o continente africano, porque acho que o foco da mídia ocidental é sempre voltado para as mazelas e para a natureza exuberante. E, na verdade, a África é um continente muito diverso. Tem diversidade, tem as mazelas, os contrastes, mas também tem potência. Nossa missão com a série é mostrar esse continente complexo, com suas potencialidades, sua história e sua conexão em alguns momentos com o Brasil”, conta a apresentadora.

A viagem começa com Maju refazendo os passos de ex-escravizados que conseguiram voltar para a África no século 19, em Gana, um país relativamente jovem, com 67 anos de independência, que enfrenta desafios como a desvalorização da moeda e busca soluções sustentáveis para o seu desenvolvimento. Como exemplo, uma empresa de táxi que utiliza energia solar para seus veículos, buscando reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Já o Quênia se destaca no uso de energias renováveis, como a hídrica, eólica e principalmente a geotérmica. No primeiro episódio, Maju explora a capital Nairobi por meios de transporte locais como os “boda-bodas” (moto-táxis) e os “matatus” (ônibus coloridos e vibrantes), destacando a praticidade do transporte em meio ao trânsito da cidade, que proporcionam um vislumbre da cultura local e da energia vibrante da capital queniana.

O passeio pelo continente revela uma África tecnológica e inovadora. O centro da capital queniana abriga prédios imponentes, contrastando com a imagem estereotipada da África. No segundo episódio, Maju Coutinho traz seu olhar de representatividade e conexão com o território ao revelar uma África que abraça a tecnologia, com jovens determinados a transformar a realidade por meio da inovação.

A jornada pela Terra-Mãe revela um panorama contraditório. Na sociedade ganense há uma coexistência pacífica entre diferentes religiões, com cristãos, muçulmanos, tradicionalistas e até mesmo maçons convivendo harmoniosamente. Porém, a comunidade LGBTQIA+ enfrenta forte oposição de grupos religiosos. O contexto demonstra que, mesmo em sociedades com alto grau de tolerância religiosa, podem existir grupos oponentes. No terceiro episódio, Maju Coutinho testemunha a energia e a esperança da juventude queniana em busca de um futuro mais justo, ao acompanhar um protesto em que jovens expressam sua frustração com a situação política e socioeconômica do país e exigem uma liderança que atenda às suas necessidades.

A África pulsa com a energia de seus mercados populosos, repletos de cores, aromas e tradições. Enquanto em Gana os mercados transbordam com tecidos vibrantes como o kente, no Quênia, o Mercado Massai se destaca por sua natureza itinerante, oferecendo uma variedade de produtos, desde artesanato local até roupas de segunda mão vindas de diferentes partes do mundo. No quarto episódio da série, Maju faz um passeio pelos costumes, ritos e a culinária, rica em sabores e aromas, que representam a diversidade do continente.