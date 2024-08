Os 4 amigos se apresentam em Goiânia em setembro

Já imaginou como seria a possibilidade de unir trabalho, viagens pelo Mundo e ainda fazer sucesso ao lado dos seus melhores amigos? Sim, isso é possível! O grupo composto pelos humoristas Afonso Padilha, Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato, os 4 Amigos vivem este sonho, não apenas compartilhando uma amizade sólida, mas também a paixão por proporcionar muita diversão e boas risadas ao público.

E para celebrar estes dez anos de muitas histórias juntas, se apresentam em Goiânia, no dia 22 de setembro, com o show “4 Amigos – Fila de Piada”, às 18h no Centro de Convenções da Puc. O quadro "Fila de Piadas" faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais.

Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança. O show é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades. Sucesso garantido por onde passam, os "4 Amigos" se tornaram um fenômeno do humor.

Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$ 50 a R$ 100, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Sobre os 4 amigos

Amizade, segundo o dicionário, é: sentimento de afeição, estima, ternura que une uma pessoa a outra sem implicar, necessariamente, a existência de laços de família. Digamos que o dicionário acertou na definição do que é o 4 Amigos. Dihh, Thiago, Afonso e Márcio são amigos de longa data, e a partir da ideia de montar um grupo para simplesmente ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado, surgiu o maior grupo de stand-up do Brasil.

A história dos amigos começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes foi um fenômeno do humor, que reúne 15 milhões de seguidores apenas no Instagram, arrasta multidões para os teatros e se consolida como o maior grupo de comédia stand-up do país.

O que torna "4 Amigos" tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

Serviço: Os 4 amigos em Goiânia

Data: 22 de setembro

Local: Centro de Convenções da Puc

Horário: 18h

Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/11686/4_Amigos_%7C_Fila_de_Piadas

Informações: @culturadoriso ou (62) 99311-9322