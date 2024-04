Samara Felippo fala sobre apoio após caso de racismo com filha: 'Agradeço profundamente'

A atriz Samara Felippo falou em sua conta no Instagram neste domingo (28) para agradecer o apoio de seguidores sobre o caso de racismo que sua filha de 14 anos sofreu no colégio Vera Cruz, um dos mais tradicionais de São Paulo.

Samara agradeceu o carinho, mas lembrou para algumas pessoas que não existe racismo reverso, como figuras chegaram a comentar em sua página pessoal sobre o assunto.

"Que fique bem claro para quem vem dar apoio. Agradeço profundamente o carinho. Mas crianças/adolescentes brancos não sofrem racismo! Podem, sim, ser excluídas, sofrerem bullying, entre outras violências, mas não existe racismo reverso", escreveu.

Segundo Samara e o colégio, duas alunas do 9° ano do ensino fundamental pegaram um caderno da filha de Samara, que é negra, e arrancaram as folhas.

Logo em seguida, as duas alunas escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas. Na sequência, o caderno foi devolvido aos achados e perdidos.

"Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou Samara em uma carta a um grupo de pais da escola, e que viralizou nas redes sociais.

Após saber do caso, Samara registrou um boletim de ocorrência. A atriz espera providências, e ainda não decidiu se vai tirar a filha da escola.

Procurada pelo F5, o colégio Vera Cruz não se manifestou até a última atualização desta reportagem. No entanto, em comunicado aos pais obtido pela reportagem, a escola diz que a jovens foram suspensas.

"Imediatamente foram realizadas ações de acolhimento à aluna, de comunicação a todos os alunos da série, bem como a suas famílias. Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões", diz a carta.