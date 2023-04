Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentam pela primeira vez em Goiânia com a turnê Irmãos

“Juntos somos únicos e imbatíveis. Amo ver o público se divertindo e cantando conosco. É uma sensação maravilhosa.” A afirmação do cantor e compositor Seu Jorge à reportagem está mais do que comprovada. Realmente a conexão dele com o amigo Alexandre Pires foi certeira. Depois de esgotar ingressos em Portugal e em várias cidades do Brasil por onde passam há quase dois anos, a dupla se apresenta pela primeira vez em Goiânia com a turnê Irmãos neste sábado (15) na Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar. A abertura dos portões será a partir das 15 horas.

Não tem muito tempo que os artistas se apresentaram em Goiânia com suas carreiras solos. Seu Jorge tocou na capital no início de setembro de 2022 em um evento de moda no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Pouco mais de um mês depois, no mesmo espaço, Alexandre Pires veio com o show O Baile do Nêgo Veio 2. Foram os primeiros shows dos cantores na cidade depois da pandemia. Agora eles retornam com a turnê que foi eleita em 2022 como o melhor show do ano pelo Multishow. “Finalmente, os goianos vão poder conferir isso bem de pertinho”, disse Alexandre.

No palco, além da dupla, uma banda formada por 14 músicos segura um setlist de 30 canções em uma apresentação que dura mais de duas horas. Um hit atrás do outro, o que torna bastante difícil alguém ficar parado ao som de Essa tal Liberdade, Que Se Chama Amor, Mineirinho, Sai da Minha Aba, Tive Razão, Burguesinha, Vizinha e A Doida. São sucessos eternizados nas vitoriosas carreiras de Alexandre Pires e de Seu Jorge. Eles também cantam clássicos de outros artistas, como Tempo Perdido (Legião Urbana), País Tropical (Jorge Ben Jor) e Descobridor dos Sete Mares (Lulu Santos).

A escolha do repertório não foi difícil, como conta o também ator e ex-Farofa Carioca, cria da comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. “Foi algo bastante natural, de consenso comum entre todos, eu, Alexandre, músicos, e acredito que acertamos em cheio, porque são músicas praticamente unânimes no gosto do povo. Temos muitas influências e gostos em comum. A seleção que vocês assistiram na live já foi praticamente escolhida como se fosse um show ao vivo, diante das pessoas. É uma festa bombástica do início ao fim. Ninguém fica parado”, adianta Seu Jorge.

O projeto nasceu de uma live realizada em junho de 2020, na casa de Alexandre Pires, em Uberlândia, Minas Gerais. Os ensaios e a própria apresentação aconteceram na chácara do ex-vocalista do grupo Só pra Contrariar. A conexão foi tão forte que ali mesmo formataram uma turnê. Disponível no YouTube, o vídeo já tem quase 20 milhões de visualizações. A turnê estreou em outubro de 2021 em várias arenas de Portugal, depois rodou pelo Brasil, fez os carnavais do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul - já são cerca de 40 performances de um show que pode estar chegando na reta final.

“Quanto ao sucesso da live, foi tão grande que acredito que seria um enorme pecado ou uma loucura se não colocássemos esse projeto na estrada. A audiência foi a prova de que estávamos no caminho certo e que o público aprovava essa nossa parceria. Estamos muito felizes com todo esse feedback e com a quantidade de shows que já fizemos e tantos outros que estão por vir. Essa turnê tem um significado bastante especial para mim. A escolha do repertório foi algo bastante natural e acredito que acertamos em cheio, porque são músicas praticamente unânimes pelo público”, reforça Alexandre Pires.

Para Seu Jorge, o projeto Irmãos é um marco não somente em suas carreiras, mas também na música brasileira. “É algo para ficar na história, por ter reunido dois artistas, de segmentos diferentes, mas que se completaram perfeitamente, justamente porque compartilham da mesma escola, das mesmas influências. Além disso, isso mostra o quanto somos queridos e respeitados pelo público”, comenta. “É uma produção perfeita, com o clima lá em cima, que traz aquela felicidade já de primeira. O show inteiro é bastante especial e estamos conectados com os fãs. Eu curto a turnê por completo”, completa ele.

Serviço

Show: Turnê Irmãos com Seu Jorge e Alexandre Pires

Data: Sábado (15), abertura dos portões às 15 horas. Início do show com previsão para as 21 horas

Local: Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar – Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 17, Setor Alto da Glória

Ingressos: R$ 200 (meia-entrada - referente ao 4º lote)

Informações: www.baladapp.com.br

Encontro

O nome Irmãos é uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas. O espetáculo é informal, intimista, descontraído, dançante e conduz os fãs a caírem no samba e pagode. Seu Jorge e Alexandre Pires são amigos há anos, mas nunca conseguiram se reunir para um projeto. Os dois têm se derretido um pelo outro. Enquanto Seu Jorge especula que talvez eles se conheçam de outras vidas, Alexandre Pires faz questão de dizer que o parceiro é "especial". “Nos encontrávamos em diversos shows, eventos, festas, premiações e os mais diversos aeroportos. Sempre ficamos bastante tempo conversando e, desde o início, nos demos muito bem. Sempre houve um respeito e uma admiração grande entre nós, além dessa vontade de dividirmos o mesmo palco”, destaca Alexandre.

Além da conexão, as diferenças também os completam. Um é mineiro, o outro carioca. Um começou cantando pagode, uma coisa mais romântica. O outro, samba, funk, pop. A ligação entre eles surgiu em meio a encontros em eventos em São Paulo e aos aeroportos em meio às turnês. A partir daí, os artistas acabaram se tornando próximos. Assim, pensaram numa live em 2020 e depois foram para a estrada. “Quando surgiu essa possibilidade foi algo maravilhoso. Passamos uma semana juntos, escolhendo o repertório, ensaiando e fortalecendo essa amizade. Temos uma sintonia, uma conexão e um entrosamento que parece que éramos realmente irmãos em vidas passadas. Nos divertimos muito durante as apresentações. É algo bastante especial, mágico”, ressalta o ex-Só Pra Contrariar.