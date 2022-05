Show 'Histórias' reúne lendas do sertanejo em Goiânia

Uma seleção formada por grandes nomes da música sertaneja se apresenta neste sábado (7), a partir das 19 horas, em palco montado no gramado do Estádio Serra Dourada. Leonardo, Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Jorge e Mateus se revezam na programação do espetáculo batizado de Histórias – O Show do Século. A abertura dos portões será às 17 horas.

A proposta do show é relembrar a história da música sertaneja, desde as origens caipiras passando por nomes importantes, como Tonico & Tinoco, Tião Carreiro & Pardinho e Milionário & José Rico, até os dias atuais, que tem como time de convidados grandes representantes. A primeira edição do espetáculo foi realizada no mesmo estádio em Goiânia em 2018, com quase o mesmo time, o único desfalque foi Jorge e Mateus. Edson e Hudson e Eduardo Costa estavam na grade.

Além de Goiânia, Histórias – O Show do Século deve percorrer outras cidades. Estão previstas outras apresentações em Brasília, no dia 11 de junho, e em Belo Horizonte, em 13 de agosto. Além dessas datas, está programada uma apresentação em São Paulo, em dezembro. Em algumas cidades, haverá revezamento de nomes, caso da capital mineira, que terá Edson e Hudson e Gian e Giovani no lugar de Jorge e Mateus. As informações complementares podem ser conferidas no Instagram oficial do evento.

Os ingressos já estão nas últimas unidades. Com as áreas das mesas e arena open bar esgotadas, ainda restam ingressos disponíveis para o quarto lote da Frontstage e segundo lote para Cadeiras, os valores vão de R$ 140 a R$ 750 mais taxas e podem ser adquiridos pelo site www.ticketou.com. A expectativa da organização é de receber 30 mil pessoas no Estádio Serra Dourada, assim como na primeira edição.



SERVIÇO

Histórias – O Show do Século

Data: Sábado (7), a partir das 17 horas

Local: Estádio Serra Dourado / Av. Fued José Sebba, Setor Jardim Goiás

Ingressos: de R$ 140 (inteira) a R$ 750

Informações: www.ticketou.com