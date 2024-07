Zé Vaqueiro cancela shows após falecimento do caçula

Zé Vaqueiro compartilhou um comunicado oficial informando o cancelamento de cinco shows após falecimento do filho caçula. Arthur, de 11 meses, morreu na última segunda (8).

A mensagem afirma que o cantor vai ficar perto da família neste momento e não vai se apresentar nos próximos dias, que seriam: 11/7 em Malhada de Pedras, na Bahia, 12/7, em Novo Alegre, 13/7, em Araguaracema, Tocantins, e em Barreira do Campo, Paraíba, e dia 14/7, em Pedro Afonso, também no Tocantins. Ele retorna ao palco no dia 18, em Recife, Pernambuco, num evento privado.

“Em virtude do falecimento de seu filho, Arthur, o cantor Zé Vaqueiro irá se ausentar até o próximo dia 17/7/2024, para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor. Agradecemos a compreensão de todos e também o carinho que a família tem recebido”, informou a nota oficial.

Velório fechado

Arthur, filho de Zé Vaqueiro, foi velado em Fortaleza na terça-feira (9). O velório foi fechado para a família. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do cantor.

Arthur morreu na segunda-feira (8) aos 11 meses. A causa da morte foi disfunção múltipla dos órgãos. A criança nasceu no dia 24 de julho de 2023. Ele tinha a Síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da trissomia do cromossomo 13.