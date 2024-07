Eliana vai assumir o "The Masked Singer" na TV Globo

Após quase 35 anos de trajetória na televisão brasileira, Eliana, que já comandou programas de diferentes formatos, mostra sua versatilidade, agora, na Globo, assumindo projetos no canal por assinatura GNT e na TV Globo.

A apresentadora é o quarto nome confirmado para o elenco do "Saia Justa". Ela se junta à veterana Bela Gil e às recém-chegadas Rita Batista e Tati Machado, assumindo a posição de âncora do programa de debates, que volta ao canal no dia 7 de agosto.

Na Globo, Eliana é a nova apresentadora do "The Masked Singer Brasil", que em 2024 ganha um especial de fim de ano e, em 2025, a sua quinta temporada.

“Eu adoro música. Ela expressa muito do que sentimos e como estamos no momento. Desejo uma temporada repleta de lindas canções”, diz a loira.

A estreia de Eliana na emissora carioca acontece no dia 28 de novembro no programa "Vem que Tem", o especial multiplataforma do projeto de Black Friday.

“Como tudo na nossa vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências profissionais é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. E isso me motiva pessoal e profissionalmente”, celebra a apresentadora.