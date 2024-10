Naiara Azevedo comenta sobre retomada da carreira

Naiara Azevedo, de 34 anos, lançou recentemente o DVD "Araguaia" - um marco na sua carreira, que agora é gerenciada pela própria artista, após a separação conturbada do marido e empresário, Raphael Cabral. Além de cantora, ela acumula a função de empresária e tem liberdade ao escolher o repertório e os figurinos.

“O DVD é a realização de um sonho, o primeiro trabalho que gravo sob minha gestão. Fala muito sobre mim, tem algumas regravações de músicas que mostram um pouco do que ouvi na infância, juventude e de coisas que gosto da atualidade. Gravamos na natureza, que amo”, disse ela.

“Poder fazer um trabalho com um repertório que escolhi, que acredito, escolher o local, a produção, tudo, é algo inexplicável”, completa.

O fim do relacionamento não foi nada amigável. Naiara denunciou o ex por lesão corporal, ameaça, constrangimento, violência patrimonial, apropriação indébita e injúria. Com isso, se tornou uma referência para muitas mulheres. “Recebi muitas mensagens do público, um apoio, me senti abraçada, bem-quista”, reflete ela sobre o período.

“Recomeçar traz alguns desconfortos, toda mudança traz um desconforto, mas é maravilhoso poder sonhar de novo, me sentir livre, respirar”, finaliza.