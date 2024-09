Anicuns recebe no sábado (28) o 1ª Encontro de Academias Goianas

Diversas academias e instituições devem participar no próximo sábado (28) do 1º Encontro de Academias Goianas, em Anicuns, no centro goiano. O evento é organizado pela Academia de Letras e Artes do município e será realizado na Faculdade de Anicuns - Campus II, a partir das 16h.

De acordo com a organização, o encontro tem como tema "Academias Goianas: pra onde caminharmos?" e foi pensado para um diálogo sobre o futuro da literatura e das artes em Goiás. "Este encontro será uma oportunidade para compartilharmos ideias, fortalecermos laços e discutirmos os rumos das nossas Academias Goianas", diz por meio de nota.

Entre as academias que confirmaram presença estão a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG), ⁠Academia Sanclerlandense de Letras e Artes (ASLA), ⁠Academia Itaberina de Letras e Artes (AILA), ⁠Academia Aparecidense de Letras (AAL), Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (ICEBE), ⁠Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), ⁠CILA (Cidade de Goiás), ⁠Academia Anapolina de Letras, ⁠Academia de Palmeiras, ⁠Academia de Letras de Trindade e ⁠Academia Goiana de Letras dos Militares. A entrada é gratuita.