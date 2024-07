Aninha do Grau morre após bater em passarela na GO-060

Karolina Rodrigues dos Santos, de 21 anos, morreu após colidir contra uma passarela na GO-060, entre Goiânia e Trindade. Ao Daqui, a família da entregadora afirmou que ouviu de testemunhas que o pneu da moto teria estourado. A Polícia Civil (PC) ainda investiga o motivo que a fez perder o controle.

O acidente aconteceu por volta das 14h desta terça-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem os sinais vitais com uma lesão grave na cabeça. A morte foi confirmada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme os militares, um colega de trabalho da vítima a identificou no local do acidente. Ao jornal, a família disse que testemunhas relataram duas versões do que pode ter influenciado para que a entregadora perdesse o controle, sendo uma que o pneu da moto teria estourado e outra que alguém teria batido nela.

Karolina trabalhava na Cooperativa do Estado de Goiás. Nas redes sociais, onde tem mais de 17 mil seguidores, a vítima se identificava como Aninha do Grau. Ela postava vários vídeos e fotos empinando e dando “grauzinho”.

A Polícia Civil disse que ainda não há informações da dinâmica do acidente e que aguarda a perícia do local. Para a TV Anhanguera, a Polícia Científica afirmou que a partir das marcas na pista, da motocicleta e das lesões no corpo da vítima apura se houve algum outro envolvido que possa ter colaborado no acidente, considerando que a jovem era experiente em pilotar o veículo.

O corpo de Karolina foi velado e sepultado nesta quarta-feira (3) no Cemitério Jardim da Paz.

Ao jornal, a prima da entregadora, Daniela Alves relatou que Karolina era uma mulher trabalhadora e de coração grande.

"Ela se levantava para trabalhar por volta das 7h e voltava para casa por volta 23h30, todos os dias, incluindo domingos, para conquistar tudo o que sempre sonhou. Uma menina do coração enorme que ajuda todos ao redor. Uma pessoa de ouro que vai fazer muita falta", lamentou.