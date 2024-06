Bebê é encontrada dentro de uma caixa de papelão em estrada de terra

Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma caixa de papelão na zona rural de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a bebê tem aproximadamente 15 dias e está sendo cuidada na Maternidade Municipal Aristina Cândida.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi chamada para atender a ocorrência e disse que um adolescente de 13 anos encontrou a caixa com a bebê enrolada em cobertores e manta, vestida com uma blusa e com fralda, próximo à GO-403. O menino a levou para uma chácara próxima do local.

Ainda de acordo com a PM, a recém-nascida estava com sinais vitais presentes e fortes, ativa e reativa. Apresentava quadro de desidratação e não tinha sinais evidentes de ferimentos ou outras violências. Ela ainda estava com cordão umbilical.

Maternidade

O Samu foi chamado e levou a bebê para a maternidade da cidade, onde ela passou por avaliação e cuidados especializados, recebeu as primeiras doses de vacina BCG. Depois de receber alta ela será encaminhada ao Conselho Tutelar. A última atualização do estado de saúde da recém-nascida compartilhado pela assessoria municipal de Senador Canedo diz que ela está estável e sem problemas de saúde.

A Polícia Civil (PC) informou que abriu um investigações sobre o caso, que ouviu o adolescente que encontrou a criança e ele foi liberado.