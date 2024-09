Canal do Rio Araguaia seca em Nova Crixás

Um canal do Rio Araguaia secou totalmente na região da Viúva, em Nova Crixás, no noroeste do estado. Um vídeo gravado no último sábado (21), por um morador, mostra como ficou o local sem as águas do rio.

Ao jornal, o morador afirmou que todo ano, na estação da seca, a situação acontece, e que anteriormente, os condomínios próximos se reuniam para pagar uma draga - utilizada para deixar o canal navegável, o que acabou se tornando inviável recentemente. Segundo ele, o rio começa secar na região por volta do mês de junho.

Para o delegado Luziano de Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), o Rio Araguaia pode se tornar intermitente, isto é, quando corre em apenas uma época do ano e seca nas épocas de estiagem.

“O rio está caminhando para isso [se tornar intermitente]. Se seca um afluente, não vai secar o principal? Se seca uma nascente, qual a consequência? Isso está desenhado, está escrito. Temos que ver a causa do problema”, afirmou.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), informou, nesta quarta-feira (25), que, em Nova Crixás, o Rio Araguaia atingiu níveis mínimos históricos, o que é motivo de atenção, segundo o órgão.

Procurada pelo jornal, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), afirmou que o Rio Araguaia passa por um cenário de estiagem em razão do déficit acumulado de chuvas (leia íntegra ao final da reportagem)

Orientações para período de seca

Para manter a hidratação e a proteção do corpo durante o período seco, o Ministério da Saúde (MS) recomenda uma série de cuidados. Confira alguns a seguir:

Aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Fazer refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Evitar a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Diminuir os esforços físicos e repousar frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixar as janelas abertas;

Não deixar crianças ou animais em veículos estacionados.

Nota da Semad na íntegra

"A propósito da solicitação feita pelo jornal O Popular, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável esclarece o que se segue:

- O Araguaia é um rio federal e as políticas de gestão relacionadas a ele, bem como informações sobre vazão histórica e nível, são de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

- O Araguaia passa por um cenário de estiagem em razão do déficit acumulado de chuvas, assim como outros rios federais: rio Madeira, rio Tapajós, rio Purus, dentre outros.

- Frente a esse desafio, o Governo de Goiás, tem mecanismos de gestão estabelecidos há anos para os corpos hídricos sob sua responsabilidade, assim como a ANA tem mecanismos estabelecidos para os corpos hídricos sob cuidado da União.

- Para enfrentar esse quadro de escassez hídrica, a Semad pede à população que o consumo de água se restrinja apenas ao que for estritamente necessário, principalmente nesse período de estiagem.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Governo de Goiás"