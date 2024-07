Catalão recebe espetáculo Republikkk com entrada gratuita

O município de Catalão é o próximo ponto de parada do espetáculo Republikkk, da Indelicada Cia Teatral. Com duas temporadas na cidade, a estreia acontece nesta quinta-feira (4), às 20h, no auditório Paulo de Bastos Perillo, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), e segue até domingo (7). A segunda etapa será realizada de 18 a 21 de julho. A entrada é gratuita.

O trabalho de escrita é desenvolvido pela dramaturga Angela Ribeiro, ganhadora do Prêmio Shell em 2018 pelo texto do espetáculo Refluxo. Hercules Morais, co-fundador do Núcleo de Artes Cênicas (NAC), assume a direção do trabalho e também tem premiação pela Associação de Críticos de São Paulo, pelo texto do espetáculo Dom Quixote, em 2019.

O espetáculo é um produto do projeto cultural Indelicada Cia Teatral - Montagem e Apresentação, aprovado no Programa Goyazes, da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o apoio da Equatorial Goiás, por meio do Programa E+ Cultura.

Inspiração

Com inspirações e contribuições múltiplas, Republikkk explora um Brasil multiforme, que transita entre o urbano e o rural, entre o sertão e a cidade, entre o originário e o estrangeiro. Outras fontes também serviram ao propósito da criação, como a tragédia grega Antígona, de Sófocles, e as tradições ancestrais e mitológicas dos povos negros e indígenas.

“Como disse Yoshi Oida, o teatro ideal é a representação de um mundo invisível pela presença do visível. A obra teatral não é um fim, é um meio, a invenção humana mais sofisticada que nos convoca a contar nossa própria história. Em nossa Terra Brasilis, essa fé, ligada à simplicidade, é acreditar no invisível: regar a árvore seca, a árvore morta, o Pau-Brasil.”, define o diretor Hercules Morais.

A Indelicada Cia Teatral surgiu em 2014, na cidade de Catalão, e possui quatro espetáculos em seu repertório, além de ações digitais e performáticas. A companhia opta por realizar um teatro experimental e popular, que dialoga com o público sobre temas relevantes para a sociedade, numa perspectiva humana e cidadã. Grandes nomes de peso do teatro nacional já colaboraram com os projetos, como os atores Márcio Abreu, Teuda Bara, Miguel Arcanjo e Giordano Castro. Na bagagem, premiação em festivais, com prêmios técnicos e de atuação.

Serviço: Espetáculo Repúblikkk em Catalão

Datas e horários:

Quinta (4) a sábado (6) às 20h, e domingo (7) às 18h (neste dia haverá interpretação em Libras).

Quinta (18) a sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 19h.

Local: Auditório Paulo de Bastos Perillo, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Ingressos: gratuitos, podem ser retirados pela plataforma Sympla e na bilheteria no dia do espetáculo.

Classificação indicativa: 12 anos