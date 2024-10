Chove em Goiânia o dobro do esperado para o mês de outubro

Já choveu em Goiânia o dobro esperado para o mês de outubro, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com o órgão, em algumas regiões da capital, já foram registrados 315 milímetros (mm) de chuva, quando a estimativa esperada para o mês era de 154 mm. O índice é mais que o triplo do registrado em outubro de 2023, quando choveu 97 mm na capital.

Com relação à chuva de segunda-feira (28) em Goiânia, que durou cerca de 1h30, o Cimehgo informou que chegou a chover 60 mm no setor Jardim Olinda, na região leste da cidade. A expectativa, segundo o órgão, era de que chovesse no período em torno de 15 a 20 mm.

Nas regiões onde estão localizados o Centro, o Jardim América e Campinas, foram registrados 27 mm de chuva, índice também acima do que era esperado para o dia. As rajadas de vento chegaram a 47 km/h na região leste e a 33 km/h na região norte de Goiânia.

André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que o índice de chuva registrado ontem na capital quer dizer que choveu muito em pouco tempo, o que representa que ocorreram tempestades. Segundo ele, essas tempestades registradas nos últimos dias na cidade são resultado da combinação entre calor e umidade.

“A situação [das chuvas] vai demorar a normalizar porque ainda temos o ar quente circulando. Esse ar quente, quando encontra a umidade, gera as áreas de instabilidade, que resultam em chuvas”, afirmou.

Segundo Amorim, as tempestades vão continuar ocorrendo pelos próximos dias na capital. “Em um dia a chuva será de uma maneira, em outro dia, de outra, mas seguirá sendo intensa e irregular. A chuva permanece até o final da semana”, completou.

Transtornos

A chuva que caiu ontem no final da tarde de segunda-feira (28) em Goiânia causou transtornos aos moradores da cidade. Na Marginal Botafogo, no setor Jardim Goiás, um bloqueio parcial em uma das pistas foi feito, segundo informou a Defesa Civil. Árvores caíram e setores como o Santa Rita e Jardim Atlântico sofreram com os alagamentos. A BR-153 também ficou alagada (assista acima).

Na manhã desta terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que um pequeno congestionamento foi registrado no local em que houve o bloqueio parcial na Marginal Botafogo, em virtude do estreitamento da pista.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), informou que equipes da pasta começam, nesta terça-feira, obras para conter um processo erosivo, com estabilização com pedras e reestruturação do gabião no local. Segundo informou, a obra tem previsão para terminar em até 15 dias e, durante o período de realização das obras, o tráfego será realizado em meia pista (leia íntegra ao final da reportagem).

Além da Marginal Botafogo, a chuva também causou estragos em outras áreas da capital. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), houve o registro da queda de 13 árvores, em diferentes setores da capital.

Alerta de fortes chuvas

Goiás tem alerta de chuvas com rajadas de vento de até 60km/h para esta terça-feira. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Cimehgo. De acordo com os alertas, as regiões que devem ser mais afetadas são a central, sudoeste, sul e noroeste. Para as próximas 24h, a expectativa é de chuvas de 40 mm/h ou até 70 mm/dia, com rajadas de ventos intensos, que podem chegar a 60km/h.

Nota Seinfra

"- Equipes da Seinfra começam, na manhã desta terça-feira (29), obras para conter um processo erosivo, com estabilização com pedras e reestruturação do gabião, na Marginal Botafogo, na altura do Jardim Goiás.

- A obra tem previsão de terminar em até 15 dias.

- No período de realização das obras, o tráfego será realizado em meia pista.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) - Prefeitura de Goiânia"