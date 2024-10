Clubinho Especial movimenta shopping de Aparecida no mês das crianças

O mês das crianças chegou e está repleto de diversão e criatividade no Buriti Shopping. Durante todos os finais de semana de outubro, a programação do Clubinho Especial vai contar com oficinas exclusivas e gratuitas voltadas especialmente aos pequenos artistas, em comemoração ao Dia das Crianças, lembrado no dia 12 de outubro.



Com vagas limitadas para até 20 participantes por oficina, os pais podem confirmar a participação das crianças no aplicativo do Buriti Shopping, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play, escolhendo dia e horário que deseja participar. As oficinas acontecem de sexta à domingo, das 14h às 20h.



Vale lembrar que 20% das vagas são reservadas para os clientes do programa de benefícios do Buriti Shopping, Tem Vantagem. Diversas ações em comemoração ao Dia das Crianças também vão acontecer ao longo do mês, em lojas do empreendimento. Acompanhe abaixo as aventuras criativas e divertidas, à espera das crianças:

11 a 13 de outubro : Oficina de Areia Cinética – Uma experiência sensorial e divertida, onde os pequenos poderão modelar e esculpir com areia mágica. Já das 17h às 20h, pinturinha de rosto e oficina de balão serão oferecidas para 40 crianças, em parceria com a loja One Store. Para esta ação, a participação também deve ser confirmada pelo app do Buriti.

18 a 20 de outubro : Oficina de Slime – Prepare-se para muita diversão pegajosa! Nesta oficina, os participantes vão aprender a fazer seu próprio slime. No dia 19, a loja One Store vai promover pinturinha de rosto e oficina de balão, das 17h às 20h.

25 a 27 de outubro: Oficina de Pintura em Gesso – As crianças poderão pintar peças de gesso, desenvolvendo suas habilidades artísticas e criando lindas lembranças. E no dia 26, das 17h às 20h, a loja parceira One Store vai promover pinturinha de rosto e oficina de balão.



Serviço: Clubinho Especial no mês das crianças

Datas: Todos os finais de semana de outubro

Horário: 14h às 20h

Vagas: 20 por oficina (20% para Cliente Tem Vantagem)

Local: Buriti Shopping - Avenida Rio Verde - Vila São Tomaz - Aparecida de Goiânia