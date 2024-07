Como limpar máquina de lavar? Veja dicas de higienização

Presente em 78,10,% dos lares goianos, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (PNA), a máquina de lavar roupas precisa de cuidados extras para prolongar sua vida útil e a qualidade de cada lavada.

Ao todo, são mais de 2 milhões de máquinas de lavar roupas em Goiás. O número não engloba lavanderias e outros estabelecimentos comeciais, segundo o IBGE. Apenas na capital, o aparelho está presente em 86,84% dos lares.

O equipamento, que facilita o dia a dia de milhares de goianos, mas causa muita aflição quando estraga, precisa de manutenções diárias. Para isso, o técnico em manutenção e reparação de máquinas Breno Andrade da Costa, ensina como higienizar a máquina de forma correta.

Limpeza e manutenção

Em entrevista à TV Anhanguera, Breno explica que são atitudes diárias que vão garantir bom funcionamento e o maior tempo de vida útil desses equipamentos. "O fabricante garante 10 anos, mas se fizer as manutenções pode durar muito mais", afirmou o técnico em manutenção.

O dispenser, por exemplo, - local em que se coloca a maior parte dos produtos de limpeza como sabão em pó, amaciante ou alvejante - é necessário limpar sempre após o uso.

“É uma limpeza simples, mas sempre tem uma ‘alcinha’, que possibilita tirar o dispenser e levar até um tanque. A limpeza pode ser feita com uma escovinha e alvejante. Não deixe acumular! Depois que lavou uma vez já desmonta e faz essa limpeza.

Em relação ao tipo de sabão, o técnico aconselha o uso do líquido, já que o em pó “é mais denso e corrosivo”, explicou. Além disso, conforme Breno, o dispenser fica embaixo da placa - ferramenta eletrônica responsável pelos comandos da máquina - e o acúmulo pode causar danos ao sistema.

Outra parte importante, segundo o técnico, é o filtro da máquina - peça que na maioria dos equipamentos fica no centro ou na parte de baixo - nele é onde se acumula a maior parte dos resíduos.

Essa sujeira não é prejudicial só para a máquina, mas também para a saúde, pois acumula germes e bactérias, que passa para o guarda roupas”, alerta.

O filtro é removível, independente do modelo, e também deve ser higienizado com produtos usados no dia a dia.

A cada seis meses o técnico também orienta que seja feita uma lavagem sem roupas. Neste caso, basta colocar a máquina no nível máximo de água, sabonete neutro e deixar a máquina fazer o ciclo de lavagem completo.