Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (1)

Áries

Revisões tendem a ser necessárias como estratégia diante das dificuldades. A Lua na casa de relacionamentos pode demandar diplomacia para resolver conflitos de interesse e territoriais.

Touro

É importante se manter ponderada no trato humano. Planejamento e capacidade de adaptação tendem a ser fundamentais com a Lua na área do cotidiano para resolver as dificuldades na rotina.

Gêmeos

Tente rever e ajustar os processos de rotina. É fundamental buscar equilíbrio entre o público e o privado com a Lua na casa social tensionada a Mercúrio e Marte, por isso busque estabelecer critérios e se expor com bom senso.

Câncer

Busque ajustar a interação com suas redes. Convém exercitar sua capacidade de escuta e negociação, o que se mostra fundamental para qualidade da vida doméstica, visto que a Lua na área familiar segue tensionada a Mercúrio e Marte.

Leão

Convém refletir e rever conceitos. A ponderação tende a se mostrar fundamental para evitar conclusões precipitadas e prejudiciais aos processos comunicativos, já que a Lua na casa das ideias segue tensionada a Mercúrio e Marte.

Virgem

É fundamental rever prioridades e se organizar, agindo com mais discrição. Sua capacidade gestora tende a ficar fragilizada com a Lua na área material tensionada a Mercúrio e Marte, o que pede cautela e disciplina nos gastos.

Libra

Procure revisar suas finanças e diminuir os gastos. É preciso conciliar as expectativas pessoais e familiares, a fim de amenizar os contrastes que impactam no dia a dia, visto que a Lua em seu signo segue tensionada a Mercúrio e Marte.

Escorpião

Com a Lua no setor de crise, o emocional tende a ficar fragilizado, por isso busque diminuir o ritmo e ser cautelosa. É fundamental manter mais discrição e investir em autoaperfeiçoamento.

Sagitário

Busque rever estratégias na gestão dos problemas. Estabelecer limites na interação com a coletividade tende a se mostrar fundamental se quiser prevenir conflitos de ordem territorial, visto a Lua na área de amizades tensionada a Mercúrio e Marte.

Capricórnio

A Lua na casa profissional segue tensionada a Mercúrio e Marte, podendo pedir equilíbrio entre trabalho e bem-estar, o que demanda capacidade de organização e bom senso. Busque afinar sua relação com a coletividade.

Aquário

Procure reduzir o ritmo, se afinar com suas parcerias e organizar as questões materiais. As dificuldades podem pedir mais cautela e resiliência, já que a Lua na área espiritual segue tensionada a Mercúrio e Marte.

Peixes

Tente revisar seus objetivos e se aperfeiçoar perante a vida. Conciliar vida privada e social tende a se mostrar desafiador com a Lua no setor íntimo, o que demanda capacidade diplomática e de ajuste.

