Confira o horário de funcionamento de órgãos e unidades do governo durante feriado de Ano Novo

O funcionamento de parte dos órgãos e unidades do Governo de Goiás vai ser paralisado durante o feriado de 1° de janeiro. Segundo o comunicado, as mudanças não impactam no atendimento de órgãos que desenvolvam atividades consideradas essenciais, como saúde, policiamento, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Confira abaixo o que abre e fecha

AGR

O atendimento na Agência Goiana de Regulação (AGR) será realizado pelos canais eletrônicos de atendimento sendo eles, e-mail ouvidoria@agr.go.gov.br e pelo site da instiuição, durante o fim de semana e na segunda-feira (1°).

O atendimento volta ao normal a partir da terça-feira (2), os usuários poderão enviar mensagens para o whatsapp 62-98480 7353 ou falar na central 0800 704 3200 (saneamento e transporte) e 0800 727 0167 (energia).

Vapt Vupt

Nas unidades do Vapt Vupt na capital e no interior o atendimento segue normal durante a sexta-feira (29). Durante o sábado (30) somente as unidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia também seguirão expediente normal.

Na segunda-feira (1) todas as unidades estarão fechadas. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (2).

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) seguem a seguinte programação:

30/12 - funcionamento normal (4h -12h)

31/12 - funcionamento normal (4h -12h)

01/01 - fechado

Detran

No Detran não haverá atendimento presencial somente no dia na segunda (1), devido ao feriado. Porém, a maioria dos serviços continua disponível aos usuários no aplicativo DetranGO ON ou no site.

Saneago

Mesmo durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site.

Saúde

Os hospitais estaduais localizados na capital e no interior terão o funcionamento alterado no dia 1° em função do feriado. Na maioria das unidades o funcionamento dos ambulatórios estará suspenso, retornando à normalidade na terça-feira (02), primeiro dia útil de 2024. Os atendimentos aos pacientes internados e aos casos de urgência e emergência serão mantidos sem interrupção.

Procon

Não haverá expediente na segunda-feira (1°) em virtude do feriado de Ano Novo. O atendimento telefônico para denúncias e orientações de consumo, feito pelo número 151, também estará indisponível. Os consumidores poderão registrar suas reclamações pela internet, por meio da plataforma Procon Web. As atividades serão retomadas na terça-feira (1°).

Cultura

Os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura não abrirão ao público nos dias 30 e 31/12 e 1°. Na terça-feira (2), o funcionamento volta aos horários normais.