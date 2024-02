Confira o que abre e o que fecha no carnaval na Grande Goiânia

Uma das festas mais aguardadas do ano, o carnaval vai além da folia e alegria, e para muitos é a primeira chance do ano para fugir da rotina com uma folga prolongada. Porém, muitas pessoas buscam lazer longe dos bloquinhos ou precisam de outros serviços.

As repartições do governo terão ponto facultativo na segunda-feira (12), por período integral, e na Quarta-feira de Cinzas (14), até as 14h.

As atividades consideradas essenciais, como as unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiros, arrecadação e de fiscalização, vão funcionar normalmente durante o carnaval.

Vapt Vupt

As unidades terão funcionamento alterado nestes dias. No sábado (10), as unidades instaladas em Goiânia (com exceção da Praça Cívica e Shopping Bougainville), e de Aparecida de Goiânia terão expediente das 8h às 13h. As outras unidades do estado não terão expediente.

Na segunda-feira (12) e na terça-feira (13) todas as agências estarão fechadas. Na Quarta-feira de Cinzas (14), as unidades de todo o estado devem iniciar o atendimento às 14 horas e fecharão em seus horários habituais.

Procon

O Procon anunciou que vai seguir o decreto do governo estadual e não terá atendimento presencial na segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14) até às 14h. O consumidor poderá registrar reclamações usando a plataforma Procon Web.

Prefeitura de Goiânia

O decreto nº 447, da Prefeitura de Goiânia, determina que os os servidores que estarão de plantão de sábado (10) a terça-feira (13). Os titulares dos órgãos e entidades deverão informar ao Gabinete do Prefeito, até o dia 7 de fevereiro.

O funcionamento de todos os órgãos e entidades deve ser retomado na Quarta-feira de Cinzas (14) a partir das 14h. Em Goiás, o carnaval não é considerado feriado e, por isso, são decretados pontos facultativos.

Prefeitura de Aparecida:

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, determinou por meio do decreto, ponto facultativo na próxima segunda (12) e terça-feira (13) em virtude das comemorações de carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas os serviços serão retomados a partir das 14h.

De acordo com o documento, os órgãos da administração pública municipal que desempenham atividades consideradas essenciais como serviços de segurança, emergência em saúde com atendimento 24h e limpeza urbana não serão interrompidos.

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou que não haverá expediente no judiciário na segunda-feira (12) e na terça-feira (13). Já na Quarta-feira de Cinzas (14), as atividades começam depois de meio-dia.

Ainda segundo o TJ-GO, o feriado não altera os plantões para atendimento de questões judiciais urgentes que derem entrada na Justiça e não se aplica a servidores com atividades consideradas indispensáveis.

CMTC

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) informou que na segunda-feira (12), os ônibus vão operar com a planilha especial e reforço no pico da tarde em linhas com maior demanda. Ao todo são 4.503 viagens previstas.

Na terça-feira (13), a companhia deve operar com planilha de horário de feriado e estão previstas 2.974 viagens. Na Quarta-feira de Cinzas (14), os ônibus vão operar com planilha de férias, com 7.122 viagens.

A CMTC recomenda aos passageiros da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) que utilizem o aplicativo SiMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus.

Correios

No sábado (10) as agências funcionam normalmente. Na segunda-feira (12) e terça-feira (13) não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na Quarta-feira de Cinzas (14), com agências abertas a partir das 12h.

Nos dias 12 e 13, o atendimento automatizado da Central de Atendimento dos Correios (CAC) será pelos seguintes canais:

Site dos Correios

Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100

Chat

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira (12) e na terça-feira (13). Na Quarta-Feira de Cinzas (14) o início do expediente será às 12h.

A Febraban orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

As contas de água, energia, telefone e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Outra sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Shoppings:

-Flamboyant:

Sábado (10):

Todas as lojas funcionam das 10h às 22h

Domingo (11):

Lojas: das 14h às 20h

Alimentação e lazer: das 12h às 22h

Segunda-feira (12), terça-feira (13) e Quarta-feira de Cinzas (14):

Lojas, alimentação e lazer: das 10h às 22h

-Goiânia Shopping:

Terá funcionamento normal de segunda-feira (12) até quarta-feira (14):

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 22h.

Restaurantes: das 11h30 às 23h.

-Araguaia Shopping:

Segunda-feira (12):

Lojas e quiosques: das 08h30 às 20h30

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Terça-feira (13):

Lojas e quiosques: das 08h30 às 16h30

Alimentação e lazer: das 10h às 22h

Quarta-feira (14):

Lojas e quiosques: das 08h30 às 20h30

Alimentação e lazer: das 10h às 22h

-Bougainville:

Sábado (10):

Lojas, quiosques e praça de alimentação: das 10h às 22h

Segunda-feira (12):

Lojas e quiosques: funcionamento facultativo

Praça de alimentação: das 10h às 22h

Terça-feira (13) e Quarta-feira (14):

Lojas, quiosques e praça de alimentação: das 10h às 22h

Domingo (11):

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 12h às 22h.

-Cerrado:

Sábado (10):

Lojas, praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h

Domingo (11):

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14):

Lojas, praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h

-Passeio das Águas:

Segunda-feira (12), terça-feira (13) e Quarta-feira de Cinzas (14)

Lojas e quiosques - das 10h às 22h

Praça de alimentação - das 10h às 22h

- Estação Goiânia



Sábado (10)

Lojas e quiosques: das 9h às 17h

Domingo (11)

Lojas e quiosques: das 8h às 13h.



Segunda-feira (12)

Lojas e quiosques: das 9h às 17h

Terça-feira (13)

O funcionamento das lojas será facultativo



Durante todos os dias, a praça de alimentação estará aberta entre 10h e 22h.

-Plaza D'oro:

Sábado (10):

Lojas e quiosques: das 9h às 21h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado: das 7h às 22h

Domingo (11):

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 20h

Supermercado: das 8h às 22h

Segunda-feira (12):

Lojas e quiosques: das 9h às 21h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado: das 7h às 22h

Terça-feira (13):

Lojas e quiosques: das 9h às 21h (facultativo)

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado: das 7h às 22h

-Buriti:

Sábado (10):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Alimentação: das 10h às 22h

Domingo (11):

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Alimentação: das 11h às 22h

Segunda-feira (12):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h (facultativo)

Alimentação: das 10h às 22h

Terça-feira (13):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Alimentação: das 10h às 22h

Quarta-feira (14):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Alimentação: das 10h às 22h

-Aparecida Shopping:

Sexta-feira (9) e sábado (10):

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 22h

Domingo (11):

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Segunda-feira (12):

Lojas e quiosques: Facultativo

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Terça-feia (13):

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Quarta-feira de Cinzas (14):

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 22h

Região da 44:

Os shoppings e galerias da região vão funcionar normalmente na sexta-feira (9) e no sábado (10), das 7h às 18h.

De domingo (11) até terça-feira (13), as lojas estarão fechadas. A Região da 44 volta ao funcionamento normal na Quarta-feira de Cinzas, das 8h às 18h.

Mega Moda:

O Grupo Mega Moda, formado pelo Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, informou que as atividades seguem normalmente no sábado (10), das 7h às 18h. As atividades estão previstas para retornar na quarta-feira (14).

Sábado (10): das 7h às 18h.

Segunda-feira (12): Fechado.

Terça-feira (13): Fechado.

Quarta-feira de Cinzas: das 8h às 18h

Supermercados:

A Associação Goiana dos Supermercados (Agos) informou que na segunda-feira (12) e Quarta-feira de Cinzas (14), o funcionamento será normal. Na terça-feira (13) alguns estabelecimentos vão funcionar até as 13h e outros funcionarão das 8h às 20h.