Corpo de idoso que desapareceu ao sair para caminhar é encontrado, em Goiânia

O corpo do idoso que desapareceu na última segunda-feira (12), em Aparecida de Goiânia, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (15), no Rio Meia Ponte, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo a família, Lázaro Ledes dos Santos, de 71 anos, saiu para caminhar e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que o corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames para verificar a causa da morte. A reportagem entrou em contato com o IML, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

A filha da vítima, Lilian Ledes, confirmou que o corpo encontrado é do pai dela, mas não quis entrar em mais detalhes devido ao luto da família. No dia do desaparecimento, ela contou que Lázaro tinha o hábito de sair para caminhar pela manhã, próximo onde mora, na rua Sacramento, no Setor dos Afonsos.

Entretanto, Lázaro teria feito um caminho diferente do que costumava. “Nesse dia ele saiu sem documento, sem celular e sem dinheiro. Nem blusa de frio ele levou”, afirmou Lilian. Um taxista procurou a família para relatar que teve o idoso como passageiro e que o destino dele era Bonfinópolis, a 37 km de Goiânia.

Segundo o motorista, em um momento da viagem, Lázaro teria solicitado para encerrar a corrida próximo ao Rio Meia Ponte. Com isso, a família solicitou ajuda do Corpo de Bombeiros, pois o idoso não sabia nadar. O corpo foi encontrado há mais 11 km de distância de onde ele foi visto pela última vez.

Lázaro deixa a esposa, Anely Ledes dos Santos, de 70 anos, os filhos Lilian, Leandro e Lívia, e cinco netos. A reportagem entrou em contato com o Grupo de Investigação de Desaparecidos da Polícia Civil (PC), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.