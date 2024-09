Curta "Rhapsody of Chaos" estreia domingo (08) com sessão gratuita

A Escola do Futuro Basileu França recebe a estreia do documentário experimental “Rhapsody of Chaos”, neste domingo (08), às 20h, com sessão gratuita. A produção conta com apoio financeiro da lei federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Com objetivo de entregar uma experiência única ao público do lançamento, a trilha sonora será executada ao vivo pelo trio MeltingClocks, que aceitou o desafio de compor a música sem assistir ao filme previamente. Além da experiência cinematográfica, o evento promove uma campanha de solidariedade em que o público é convidado a doar bolsas usadas recheadas com itens de higiene pessoal para mulheres em situação de rua.

O curta-metragem Rhapsody of Chaos também é uma provocação ao público. Assim como o estilo musical rapsódia, composto por trechos aparentemente desconexos, compondo uma mesma canção (como em músicas como ‘Metal contra as nuvens’, da Legião Urbana, ou ‘Bohemian Rhapsody’, do Queen), o filme explora as múltiplas facetas da Avenida Anhanguera, em Goiânia, ao longo de seus 14 km e 24 horas de um dia.

O filme, dirigido por Aline Willik, explora o impacto da música na interpretação de uma obra audiovisual. A cada apresentação, diferentes instrumentistas serão convidados, reforçando a ideia de que cada exibição será única. Segundo a diretora, o objetivo é criar um material de pesquisa sobre o poder da trilha sonora em modificar o sentido e a emoção transmitidos por um filme. “Isso poderá render bons artigos científicos no futuro”, afirma Aline.

“A improvisação na música é libertadora e permite a criação de caminhos diferentes em temas criados no momento. Compor uma trilha sonora para um filme inédito será uma experiência desafiadora e completamente diferente de tudo que já fizemos”, explica Lucas Ribeiro, integrante do MeltingClocks.

A estreia

O curta foi escolhido para encerrar o 1º Simpósio de Cinema Feminino Pode Ponto Cine, evento que celebra o cinema produzido por mulheres. A escolha do filme se deve à proposta inovadora do projeto e ao fato de contar com mulheres na equipe de roteiristas, produtoras e diretoras.

Solidariedade

Durante o lançamento do filme, o público é convidado a doar bolsas usadas recheadas com itens de higiene pessoal para mulheres em situação de rua. As doações podem ser entregues antes da sessão, no domingo, ou em qualquer um dos dias do simpósio, que ocorre de 6 a 8 de setembro. Caso haja dificuldade em entregar as doações, a produção se compromete a buscá-las pessoalmente.

Acessibilidade

Pensando no público surdo, o evento contará com a Experiência Subwoofer, uma proposta inovadora que permite sentir o som através de potentes caixas de grave posicionadas em uma área reservada. Para participar dessa experiência tátil, é necessário reservar o lugar especial pelo Instagram do evento (@podepontocine).

Serviço: Estreia do documentário Rhapsody of Chaos

Data: Domingo (08)

Horário: 20h

Local: Escola do Futuro Basileu França – Rua 18, nº 81, Centro

Entrada gratuita

Confirme sua presença: (62) 9 8237-8871

Reserva de vaga na experiência subwoofer: @podepontocine no Instagram

Doações da campanha de solidariedade: @podepontocine no Instagram