Detran anuncia que vai intensificar blitz da Balada Responsável em todo o estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou que a criação de 20 núcleos regionais para intensificar a blitz da Balada Responsável em todo o estado. Segundo a autarquia, as medidas de prevenção e fiscalização de trânsito vão acontecer nos 246 municípios goianos, por meio de patrulhas locais realizadas pela Polícia Militar.

Segundo levantamento da autarquia, de janeiro a maio deste ano 6.548 motoristas foram autuados por combinar álcool e direção ou se recusar a realizar o teste do etilômetro – o que equivale a um condutor a cada 33 minutos.

No ano passado, o número de condutores autuados no mesmo período foi de 4.660, uma média de 31 autuações por dia. Os números incluem as multas aplicadas por todos os órgãos autuadores com atuação em Goiás, inclusive pela Balada Responsável.

A operação Balada Responsável é uma fiscalização que acontece durante eventos e festas noturnas para reduzir acidentes e combater irregularidades. O programa tem como foco principal a aplicação da Lei Seca, que completou 16 anos na quarta-feira (19).

Além da multa de R$ 2.934,70, o condutor flagrado no teste do bafômetro ou que se recusar a fazer o exame tem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses, e o veículo retido. Só neste ano, o Detran-GO já suspendeu administrativamente 7.210 habilitações.