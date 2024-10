Detran-GO começa projeto para aplicar prova teórica remota para tirar CNH

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) iniciou um projeto para aplicar provas teóricas remotas dentro do processo de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A nova modalidade já está sendo aplicada na sede do órgão, que fica no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, mas a ideia é levar o teste remoto para todos os 246 municípios do estado. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (10) no Detran-GO.

Segundo o presidente do órgão, delegado Waldir Soares, o objetivo da medida é aumentar a agilidade no processo de tirar a CHN e reduzir custos, tanto para o Detran-GO quanto para o candidato. O presidente destacou ainda que o órgão pretende realizar a prova teórica remota todos os dias, acabando assim com a fila de espera, que atualmente conta com cerca de três mil pessoas.

Conforme explicado pelo Detran-GO, o exame remoto teórico será aplicado em um ambiente monitorado, sem a presença de um examinador. As salas contêm baias, e em cada baia há um computador com câmera e detector de movimentos. Caso o candidato faça algum movimento fora do padrão, o sistema emite um alerta e o teste dele poderá ser bloqueado.

A aplicação da nova modalidade da prova começou na última sexta-feira (4), na sede do Detran-GO. Até o final deste mês, o projeto será ampliado para a Região Metropolitana de Goiânia. Ainda segundo o órgão, a previsão para que o formato chegue nas cidades do interior depende de parcerias que serão firmadas, mas a previsão é que os exames possam ser aplicados em prefeituras e unidades do Vapt-Vupt.

O delegado Waldir revelou também que, no caso de cidades que não possuem estrutura física, o Detran-GO irá adaptar dois ônibus que funcionarão como salas, com o mesmo esquema de segurança. Tendo 16 computadores em cada ônibus, esses veículos realizarão as aplicações de forma itinerante.