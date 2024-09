Dia do Cooperativismo em Anápolis e Luziânia oferecem serviços gratuitos

Os municípios de Anápolis e Luziânia vão comemorar seus respectivos eventos do Dia do Cooperativismo neste sábado (28). As comemorações são fruto da iniciativa do Sistema OCB/ GO, em parceria com as cooperativas locais e prefeituras, e contarão com a oferta de diversos serviços gratuitos para a população.



O evento em Anápolis será das 8h às 12h, no Feirão Coberto Recanto do Sol, na Vila Norte. Na ocasião, as cooperativas Sicoob, Sicredi, Unimed Anápolis, Cooperbana, Uniodonto Goiânia e Sicoob Credicapa oferecerão vários serviços como aulas de educação financeira para as crianças e distribuição de kits de higiene.



As secretarias municipais, por sua vez, disponibilizarão, aos presentes, cadastro de vagas de emprego, cursos de qualificação e mudas de plantas, para doações. No local, a população também poderá se vacinar e realizar exames, como testes de glicemia, acuidade visual, sífilis e bioimpedância.



Luziânia

A programação do Dia do Cooperativismo de Luziânia será realizada em frente à Prefeitura, na Rua Padre Domingos, das 14h às 18h. As cooperativas Sicredi, Cresol, Coopindaiá, GTBEN Transportes e Sicoob Credigerais oferecerão serviços.



Os luzianienses terão disponíveis vacinação e sorteio de brindes. A programação conta com atividades voltadas para as crianças, como orientação odontológica e brinquedos infláveis. O evento também contará com apresentações culturais.