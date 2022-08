Dono de lava a jato é preso suspeito de usar carros dos clientes para sair com a namorada, em Jataí

O dono de um lava jato, de 24 anos, foi preso em flagrante enquanto passeava com a namorada usando a caminhonete de um cliente sem autorização do proprietário. O casal estava em um bar na última sexta-feira (29), em Jataí, a 320 quilômetros de Goiânia, quando foram abordados pela polícia.

O proprietário da caminhonete foi alertado pela sogra das “má intenção” do suspeito e pelo ex-proprietário do estabelecimento, que disse que o homem fazia passeios com os veículos e compartilhava nas redes sociais. O nome do dono do lava jato não foi divulgado e, por isso, a reportagem não localizou a defesa dele.

Durante a abordagem, o homem afirmou que tinha a autorização para passear com a Mitsubishi modelo Triton 2022. Porém, os agentes ligaram para o dono do veículo que desmentiu a história e disse que o lava jato ligou para ele dizendo que a limpeza só seria finalizada no dia seguinte.

De acordo com a Polícia Civil, o dono do lava jato deve responder pelo crime de apropriação indébita, que ocorre quando alguém usa um objeto de outra pessoa sem a autorização do proprietário. Porém, ele pagou a fiança e já foi liberado, informou o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Por fim, a caminhonete foi levada para a delegacia e devolvida ao dono. Segundo a Polícia Militar, o dono do lava jato é conhecido no meio policial por ter passagens por receptação, tráfico, estupro de vulneráveis, furto e danos.