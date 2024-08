Equatorial Goiás emite selo de 'bom pagador' na fatura de energia

Para milhares de goianos, a próxima conta de energia vai chegar com o selo de ‘bom pagador’, específico para quem quita a fatura antes ou no dia do vencimento. É uma forma de reconhecimento da Equatorial Goiás para os clientes que mantêm um histórico de pagamento pontual das suas contas de energia elétrica.

Além disso, a ação é uma forma de lembrar os consumidores da promoção Energia em Dia, que sorteia prêmios mensais para os clientes adimplentes da distribuidora. Para o gerente Tático de Gestão Comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama, a iniciativa busca incentivar e valorizar os clientes que mantém as contas em dia.

“A Equatorial Goiás tem desenvolvido cada vez mais formas de se comunicar com os clientes e entende que a pontualidade no pagamento das contas de energia é um reflexo de responsabilidade e confiança mútua. Por isso, decidimos implementar o selo de ‘bom pagador’ para reconhecer esses clientes”, destaca Jean.



Como funciona o Selo de Bom Pagador

O selo serve como uma forma de reconhecimento público do bom comportamento financeiro do cliente. Ele já começou a ser impresso e será entregue na próxima fatura. Para manter o selo, o cliente deve continuar pagando suas faturas dentro do prazo estabelecido.



Juntamente com o selo, que está na parte da frente da conta, onde ficam outras informações como data de vencimento, valor e o detalhamento da fatura, tem uma mensagem da distribuidora: “A Equatorial Goiás agradece pela pontualidade no pagamento de sua fatura”.



Promoção Energia em Dia

Todos os clientes do Grupo Equatorial podem se cadastrar na promoção Energia em Dia, que sorteia prêmios mensais para os consumidores da distribuidora que se mantiverem em dia com as suas contas de energia. Dessa forma, quem receber em sua fatura o selo de 'Bom Pagador' e estiver cadastrado na promoção, já concorrerá aos prêmios.

Ao todo, serão realizados 15 sorteios ao longo da campanha e o consumidor adimplente terá a chance de ganhar até R$ 25 mil reais. A edição 2024 da promoção ‘Energia em Dia’ vale para todo o Estado e vai até 31 de maio de 2025. Podem participar os clientes pessoa física, cadastrados como residencial, e que sejam titular da conta.

Para concorrer aos prêmios, o cliente precisa estar adimplente, ou seja, com as contas em dia, conhecer todo o regulamento e se cadastrar por meio do hotsite da promoção. Dos 15 sorteios realizados durante toda a promoção, 12 deles serão para todos os participantes.

Outros três sorteios extras vão premiar um número da sorte gerado para pagamentos via Pix. Os valores sorteados variam entre R$ 150 e R$ 2 mil. Haverá ainda um sorteio final de R$ 25 mil para todos os clientes cadastrados. Além disso, é possível ganhar prêmios instantâneos de R$ 25 em Voucher Vale Compras.



Os nomes e números da sorte contemplados serão divulgados em até dez dias úteis após a data do sorteio no site da promoção. A principal condição para estar apto a receber os prêmios é não ter nenhuma conta junto à Equatorial Goiás em aberto e vencida antes do dia do sorteio.