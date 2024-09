Espetáculo infantil 'Tranças Mágicas’ tem entrada franca no Shopping Cerrado neste sábado (21)

A a magia toma conta do Shopping Cerrado, neste sábado (21), com o espetáculo infantil "Tranças Mágicas", apresentado pelo grupo Ilumini Personagens Vivos. A apresentação gratuita acontecerá às 17h, no Espaço de Eventos, localizado no piso 1, próximo ao Vapt Vupt.



"Tranças Mágicas" conta a história de uma jovem que, aprisionada em uma torre por 18 anos, alimenta o sonho de um dia contemplar as deslumbrantes luzes flutuantes. Um encontro com um rapaz misterioso a leva a um acordo que pode realizar seu sonho, embarcando-os em uma aventura repleta de desafios e surpresas.



Após o espetáculo, os personagens ainda estarão disponíveis para uma sessão de fotos com 40 famílias. As senhas serão distribuídas no local, por ordem de chegada, logo após o término da apresentação.



"Tranças Mágicas" integra o projeto "Sabadou da Diversão", uma iniciativa do Shopping Cerrado que oferece duas apresentações infantis gratuitas por mês. O mall fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).



SERVIÇO

Sabadou da Diversão - Teatro “Tranças Mágicas” com Ilumini Personagens Vivos

Data: 21/09 (sábado)

Horário: 17h

Local: Shopping Cerrado, Espaço de Eventos (piso 1, próximo ao Vapt Vupt) - Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado

Entrada gratuita