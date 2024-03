Esteatose hepática não alcoólica, o famoso 'fígado gorduroso', preocupa; Veja dicas

O diagnóstico de esteatose hepática gordurosa não alcóolica (sigla em inglês NAFLD) ou “fígado gorduroso” está cada vez mais comum. De forma simples a esteatose hepática não alcoólica é acúmulo excessivo de gordura no fígado e possuem diversas causas como condições genéticas, excesso de medicamentos, obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia ( alteração nos triglicerídeos e colesterol), hipertensão ,entre outros.



É importante salientar que é condição que quase nunca provoca sintomas, portanto fazer check ups é indicado , principalmente se você possui um estilo de vida pouco saudável , tem uma alta concentração de gordura na região abdominal ou possui algumas das condições de saúde já citadas. A NAFLD aumenta o risco para diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.



O diagnóstico é feito pelo médico através de exames de sangue, exames de imagem, e se necessária, realiza-se a biópsia no fígado. Antes de continuarmos é importante salientar a importância do fígado para a saúde. Esse órgão possui centenas de funções no corpo dentre elas, ele atua no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, armazenamento e ativação de vitaminas e minerais, realiza a destoxificação de substâncias, é responsável pela formação e excreção da bile que é importante para a digestão e absorção das gorduras, é fundamental para conversão de amônia (que é uma substância tóxica) em ureia para ser eliminada pelo corpo.



Apesar do fígado ter um bom poder de regeneração, isso não deve ser motivo para se descuidar. Como já citei, o fígado é essencial para à saúde, além disso a NAFLD não tratada pode levar à inflamação, fibrose, cirrose e até mesmo câncer no fígado. Mas, então como tratar essa doença? O pilar do tratamento é a modificação dos hábitos de vida. Para pessoas com sobrepeso e obesidade a recomendação é a perda de peso, em média 10%.



Estudos demonstraram que as carnes vermelhas processadas e os açúcares de mesa estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Já o consumo de fibras tem efeito contrário, ou seja, você deve aumentar o consumo de fibras através dos grãos integrais, legumes, frutas e vegetais .



A restrição calórica é uma indicação. O excesso de açúcares livres e frutose deve ser evitado. É importante deixar claro que a frutose que é prejudicial é aquela industrializada encontradas em alimentos ultra processados como sucos de caixinha, refrigerantes, biscoitos e não das frutas in natura. As frutas são essenciais para a saúde, pois além de possuírem fibras , vitaminas e minerais, elas são fontes de compostos bioativos importantes.



Outras recomendações são: diminuição do consumo de gorduras saturadas em prol das gorduras mono e poli insaturadas, realizar o controle das doenças já instaladas e a praticar regularmente atividade física. O uso de fármacos pode ser necessário. Portanto , o tratamento deve ser feito de maneira multidisciplinar com médico e nutricionista.