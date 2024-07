Estudante morre após entrar em cachoeira e passar mal, diz família

O estudante Pedro Henrique Libório, de 16 anos, morreu em uma cachoeira, segundo a família. Ele morava em Anápolis, mas estava em Altamira (PA). De acordo com o tio da vítima, o autônomo Eli Libório, de 59 anos, Pedro Henrique estava nadando em um rio junto com os primos. Em certo momento, o adolescente sumiu de vista, ficando submerso na água. Quando foi resgatado, ele já estava sem vida.

Eli também contou que a família acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, por ser uma região isolada, o socorro não chegou a tempo. O corpo da vítima foi recolhido diretamente pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso aconteceu no último domingo (28), e Pedro Henrique foi enterrado na segunda-feira (29), também em Altamira (PA).

O adolescente viajou para o município paraense para passar as férias na casa da tia. Em entrevista ao O Popular, Eli revelou ainda que, como o sobrinho estava reclamando de dor no peito há alguns dias, a família suspeita que Pedro Henrique tenha tido um mal-estar que resultou no afogamento. O laudo contendo a confirmação exata da morte deve sair em cerca de 15 dias, informou o tio.

"A minha irmã veio de lá para passear. Nosso coração não quer aceitar essa perda. A família está muito abalada”, lamentou Eli.

Após a morte, o Centro de Ensino de Período Integral Estadual Doutor Mauá Cavalcante Sávio, onde Pedro Henrique estudava, fez uma postagem de luto em suas redes sociais. “Com profundo pesar, nos despedimos de Pedro Henrique Libório, aluno da 1ª série do Ensino Médio do CEPI Dr. Mauá. Descanse em paz, Pedro. Você sempre será parte da nossa história”, diz a legenda da publicação.