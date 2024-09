Ex-síndico preso tem R$ 4 milhões em bens sequestrados por suspeita de desviar dinheiro de prédio

O ex-síndico de um condomínio localizado no setor Jardim Goiás, em Goiânia, foi preso suspeito de desviar recursos da administração do local. A Polícia Civil (PC) também cumpriu medidas cautelares de sequestro de valores e indisponibilidade de bens no valor de mais de R$ 4,1 milhões, e realizou buscas domiciliares na residência do suspeito.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o jornal não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.

A prisão aconteceu na manhã de quinta-feira (19). De acordo com a PC, o desvio dos recursos se deu por meio de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. As investigações apontaram que o homem de 38 anos, durante o período em que atuou como síndico, desviou quase R$ 1,5 milhão por meio de empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras, utilizando-se de documentos falsos.

O homem falsificou atas de assembleias que nunca ocorreram, inserindo assinaturas falsas de condôminos e conselheiros fiscais para simular a aprovação de empréstimos bancários, segundo a polícia.

“Ele falsificou atas que não existiam, ele colocou assinaturas de pessoas como se tivesse ocorrido uma assembleia, que não ocorreu”, afirmou o delegado Daniel Marcelino.

De posse desses documentos fraudulentos, o suspeito solicitou e obteve crédito junto às instituições financeiras, o que foi demonstrado em uma lista de operações realizadas entre dezembro de 2023 e junho de 2024, totalizando mais de R$ 3 milhões.

A polícia apontou que esses valores foram transferidos para a uma empresa em nome do próprio suspeito e, posteriormente, utilizados para a compra de automóveis.

"Ele tinha uma empresa, desviou os valores do condomínio e repassou", afirmou o delegado.

Foram apreendidos durante as buscas veículos, celulares, computadores e documentos. A Polícia Civil informou que continuará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado das vítimas.

Segundo a polícia, o homem deverá responder pelos crimes de fraude eletrônica e falsificação de documentos.