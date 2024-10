Feira do Empreendedor oferece qualificação para micro e pequenos negócios em Aparecida

Aparecida de Goiânia receberá, pela primeira vez, a Feira do Empreendedor entre sexta-feira,18, e domingo, 20. O evento é gratuito e promovido pelo Sebrae Goiás em parceria com a Prefeitura de Aparecida. Serão três dias de atrações para quem está buscando mais conhecimento na área de empreendedorismo, marketing e inovações de mercado. A feira acontece na Praça da Juventude, localizada na Avenida Igualdade, no Setor Garavelo.

Junto com a Feira do Empreendedor será realizado também o Circuito Gastronômico de Comidas de Rua. Na praça de alimentação , serão comercializados diferentes pratos. Chefes de cozinha irão se apresentar no palco principal do evento com aulas show e oficinas. (confira programação abaixo).



O evento é voltado para micro e pequenos empreendedores que poderão participar de consultorias, palestras, oficinas e cursos. Outras entidades também devem movimentar a feira como o Procon Goiás, CDL, Codap e Aciag. Além disso, serão ofertadas vagas de emprego, oportunidade de crédito facilitado e intercâmbio de experiência entre os empreendedores.



“Essa é uma oportunidade transformadora e inédita para os empreendedores de Aparecida. São dois dias totalmente dedicados ao aprendizado que vão fazer os empresários terem novas visões de mercado, formas de melhorar o seu negócio, fazer as vendas aumentarem e claro, fortalecer a economia da nossa cidade”, ressalta o Prefeito Vilmar Mariano.



A Secretaria de Cultura traz para a feira ainda exposição de carros clássicos, exposição de moda e artesanatos de produtores culturais do município e atrações artísticas com Mr. Gyn, Grace Carvalho, Maíra e a participação de DJs. Além disso, a edição do Circuito Gastronômico de Aparecida é mais um atrativo da feira que deve mostrar o potencial culinário do município.

Programação Feira do Empreendedor

Dia 18/10

PALESTRAS

Como tornar MEI - 8h às 9h

Marketing Pessoal - 15h às 17h

Como Encantar seu Cliente - 18h às 19h30

Faça investimento em Marketing Digital - 19h30 às 21h

OFICINAS

Batalha de Vitrines/Moda - 9h às 12h

Energia Solar uma solução para o pequeno negócio - 14h às 15h

Oficina Gastronômica - SENAC Assado Natalino - 19h às 20h

Oficina Gastronômica - SENAC Mini Hambúrguer - 20h às 21h

Dia 19/10

PALESTRAS

Como tornar MEI - 9h às 10h

Avalie o seu Instagram - 10h às 11h30

Atendimento ao Cliente – 18h às 19h30

Faça investimento em Marketing Digital - 19h30 às 21h

OFICINAS

Batalha de Vitrines – CDL – 14h30 às 17h30

Oficina Gastronômica SENAC - Salada Natalina - 19h às 20h

Oficina Gastronômica SENAC - Escondidinho de abóbora com carne seca - 20h às 21h

18 e 19/10

CONSULTORIAS Orientação para MEI, Crédito, Planejamento e Finanças - 13h às 20h



Dia 20/10

OFICINAS

Oficina Gastronômica SENAC - Verrine de chocolate com frutas - 19h às 20h

Oficina Gastronômica SENAC - Croquete da casa - 20h às 21h

Programação de shows

18/10

17h30 - DJ Bruno Caveira

21h - Maíra

19/10

17h30 - DJ Mucio

21 - Grace Carvalho

20/10

21h - Mr. Gyn