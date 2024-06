Festival de Teatro para Infância e Juventude acontece em Goiânia

Goiânia receberá, entre os dias 20 e 22 de junho, o Festival de Teatro para a Infância e Juventude, uma iniciativa promovida pela Anthropos Companhia de Arte. O evento visa democratizar a cultura e incentivar a participação artística de crianças e adolescentes com uma programação repleta de apresentações teatrais e oficinas gratuitas.



O festival, que será realizado no Teatro Goiânia Ouro, no Parque Flamboyant, e em várias escolas da cidade, também levará suas atividades a Catalão a partir do dia 24 de junho. O festival é dividido em duas ações principais: o programa de ações educativas, com oficinas que estreitam as relações entre artistas e público, e a programação artística, com espetáculos infanto-juvenis que exploram o lúdico e o brincar.



O coordenador geral do projeto, Diogo Aguiar destaca "O Festival visa sensibilizar e envolver jovens e crianças em processos culturais, despertando a imaginação e a fantasia para a construção de instrumentos de transformação da realidade", salienta.



O Festival de Teatro para Infância e Juventude é realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e conta com o patrocínio da Equatorial Energia.



Quinta-feira – 20/06

09h30 Laboratório de Pequenos Fracassos – Cia Composto - Go

Local: Escola Municipal Herbert José de Souza

20h - Circo Malabariante,

Local: Escola Municipal Prof Moacir Monclar Brandão



Sexta-feira – 21/06

09h - Histórias encaixotadas”,

Local: Escola Estadual Vida Nova

15h30 - “Oficina de Teatro e reencantamento do mundo para crianças” - Arilton Rocha,

Local: Escola Municipal Professora Maria Nosidia Palmeiras



Sábado – 22/06

16h30 - Exemplos de Bastião, da Companhia Mamulengo Sem Fronteiras

Local: Parque Flamboyant