Filha de influencer é entregue para avó após denúncias de maus-tratos e desvio de doações, diz PC

O Conselho Tutelar retirou a menina, de 2 anos, que tem paralisia cerebral, da guarda do influenciador Igor Viana, 24, e da Ana Vitória Alves dos Santos, 22. O casal é suspeito de desviar o dinheiro recebido em doações destinadas à criança, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, segundo a Polícia Civil (PC). No momento da entrega da criança, o pai teria debochado da situação e imitado a filha deficiente para os policiais e para a conselheira tutelar.

Ao Daqui, Igor disse que irá recorrer na Justiça a guarda da menina: "O Conselho Tutelar é um órgão do Estado, foi a decisão deles. O que eu vou poder fazer é recorrer dessa decisão até a última instância e eu espero que a justiça seja feita nesse caso." A reportagem entrou contato com a mãe da criança para que pudessem se posicionar, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

A delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, explicou que a criança ficará sob a guarda provisória da avó paterna enquanto ocorre as investigações.

"A criança está sob um termo de responsabilidade, uma espécie de guarda provisória, que o Conselho retira aquela criança dos pais e entrega para uma outra pessoa responsável até que haja uma decisão judicial sobre a guarda”, explicou.

À reportagem, a conselheira tutelar Grazielle Ramos disse na ocasião da entrega da criança, Igor foi resistente e ainda teria ironizado a situação: “Precisei acionar a Polícia Militar.”

Investigação

O influencer é suspeito de praticar maus-tratos contra a filha, além de desviar o dinheiro recebido de doações para ela.

A delegada afirmou que o pai também faz publicações na internet debochando da criança devido a sua deficiência.

"Há informações de que ele fazia lives na internet xingando a mãe da criança, fazendo uso de maconha na frente da criança. [...] Ele publicou alguns vídeos em que ele zomba da criança devido a deficiência que ela possui”, explicou a delegada.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais dele, Igor pede à filha para ir ao mercado e após aguardar a resposta dela a chama de inútil.

De acordo com a investigadora, o influencer poderá responder pelos crimes de maus-tratos, estelionato, desvio/apropriação de proventos de pessoa deficiente, incitação à discriminação de pessoa deficiente e constrangimento de criança.

A mãe da criança, Ana Vitória, também é investigada por usar o dinheiro destinado à filha para fins estéticos, além de omissão diante dos maus-tratos, segundo a investigadora.

Resposta

Sobre as denúncias, Igor negou que tenha praticado maus-tratos contra filha, dizendo que ela recebe “um tratamento que 90% das crianças que têm paralisia cerebral precisam e não recebem”.

Questionado sobre os vídeos publicados em que ele debocha da filha, o influencer respondeu que faz um “personagem revoltado na internet” para ironizar os pais que acham que seus filhos deficientes são inúteis.

A reportagem entrou em contato com Ana Vitória, mas não houve retorno até a última atualização.

Questionado sobre ter desviado o dinheiro de doações destinado à filha, Igor disse que fez uma “vakinha” na internet para a comprar um carrinho especial para a filha não sofrer uma luxação no quadril, onde arrecadou R$ 11.695,63. Desse valor, foi pago a taxa no site, restando o valor líquido R$ 10.789,10.

O influencer informou que foi feita a compra do carrinho no valor R$ 8.932 e uma mesa para atividades no valor de R$ 480. Contudo, após 35 dias úteis percebeu que havia caído em um golpe, segundo ele.

Além dessa arrecadação, Igor disse que recebe doações via pix quando pede em lives que faz em uma rede social, além dos recursos que a própria plataforma entrega aos criadores de conteúdo.