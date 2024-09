Goiás é campeão no ranking de compra de imóveis por jovens de 18 a 30 anos

Nascidos a partir de 1995 e considerados “nativos digitais”, a Geração Z valoriza o consumo sustentável e é extremamente exigente na compra de produtos e serviços. Atenta a esse público, a MRV, maior construtora da América Latina, realizou um levantamento interno em 2023 e descobriu que jovens de 18 a 30 anos estão comprando mais imóveis.

Esse grupo representa quase 47% dos compradores de imóveis MRV no período, demonstrando uma tendência crescente de investimento em propriedades por parte dessa geração. Na lista de maiores compradores da Geração Z, destacam-se os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Em Goiás, primeiro no ranking nacional, a porcentagem de clientes entre 18 e 30 anos representa 63%; seguido por Mato Grosso do Sul com 58% e as últimas duas com 53% dos compradores da MRV em 2023. Um exemplo é a goiana Karen Stefany Almeida, de 21 anos. A jovem atua como consultora comercial e também tem uma atividade autônoma na área de estética feminina.

Há pouco mais de dois meses decidiu investir na realização do seu sonho da casa própria. Ela conta que já planejava adquirir seu apartamento para morar com o marido, desde que se casou, há dois anos, mas agora a oportunidade surgiu e ela não pensou duas vezes em fazer o investimento.

“Para mim ter um imóvel significa realização pessoal, mas vai além disso, pois também é um investimento que faço para minha vida, pois o imóvel em Goiânia tem valorizado bastante”, comenta ela que comprou um apartamento na planta no residencial Gran Paris, da MRV, que está sendo construído no setor Faiçalville, em Goiânia.

“Por nascerem na era digital e se interessarem por buscar novas formas de aumentar a renda, sabemos que esses jovens têm investido em moedas e ativos digitais. No entanto, o sonho da casa própria segue sendo um dos grandes objetivos dessa geração, aliado a fatores como aumento do preço do aluguel e a instabilidade econômica do país têm colaborado na decisão dos jovens de 18 a 30 anos para a aquisição do imóvel”, destaca Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV.

Em sintonia com desejos e comportamento de consumo desse público, os empreendimentos da MRV oferecem localização privilegiada com proximidade aos transportes públicos e diversas opções de serviços e produtos. Os imóveis, em sua grande maioria, podem ser financiados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), oferecendo assim condições especiais para compra.

O Programa oferece facilidades para financiar o apartamento, permitindo que ele seja quitado em até 35 anos, além de oferecer taxas de juros mais atrativas e abaixo dos valores praticados pelo mercado.

Ainda, quem deseja comprar um imóvel por meio do financiamento pode aumentar as possibilidades de conseguir o valor que precisa por meio da composição da renda, ou seja, a associação entre dois ou mais compradores para adquirir um bem de maior valor.

Ely conta que as regras para a composição de renda variam conforme a instituição detentora do crédito, mas é geralmente permitido compor renda com qualquer pessoa, como parentes. “Ao compor sua renda, você aumenta o valor que será financiado. Por exemplo, se você tem uma renda de R$ 3.000,00, pode comprometer no máximo 30% por mês de sua renda com o financiamento, ou seja, R$ 900,00. Ao compor sua renda com um parente que também possui renda de R$ 3.000,00 mensais, juntos, a margem para financiar um imóvel aumenta para R$ 1.800,00 por mês”, explica.

Mais motivos para os jovens da geração Z apostarem na compra do apê próprio. De acordo com Thiago Ely, os jovens estão buscando cada vez mais cedo sair da casa dos pais para morar sozinhos ou iniciar uma vida a dois. “Além disso, esse público é mais exigente na hora de comprar e busca por imóveis que sejam sustentáveis, seguros e que ofereçam opções de lazer”, explica Ely.