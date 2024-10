Goiânia tem mais que o dobro de casas que prédios e condomínios fechados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados apontam que em 2022, as casas ainda abrigavam 69,99% moradores na capital. Já os apartamentos tinham 24,33% e os condomínios representavam 2,3% dos residentes.

No entanto, conforme o IBGE, embora as casas dominem, os apartamentos registraram um crescimento significativo no número de moradores entre 2010 e 2022. A proporção passou de 15,02% para 24,33%, evidenciando uma tendência de verticalização.

Curva pode inverter

Para a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) esse processo é natural e, com o passar dos anos, essa curva pode se inverter e Goiânia poderá ter mais apartamentos do que casas, devido a necessidade dos consumidores que moram na capital.

Com o passar dos anos, pelo menos nos bairros mais centralizados, a tendência é que haja mais apartamentos do que casas, pois essa é uma demanda dos consumidores. Essa situação já está mudando, desde 2007, com o promulgação do Plano Diretor que trouxe um conceito novo, e, desde então, temos visto o conceito de cidade compacta, com moradias verticais centralizadas e próximas a parques, shoppings, escolas, lazer, conveniências, serviços etc", explica o presidente da Ademi-GO, Felipe Melazzo.

Plano Diretor

De acordo com a Ademi-GO, com o Plano Diretor de 2007 houve uma revolução nos conceitos urbanísticos e de adensamento da capital, passando, então, a serem construídos edifícios residenciais e comerciais e de multiusos ao longo dos eixos. E, a partir de então, a mudança significativa do ornamento urbano da capital.

No plano diretor de 2022 esse conceito foi mantido atendendo os anseios mercadológicos, onde a comodidade de se morar próximo às centralidades, os serviços e locais de lazer continuam em ascensão [...] O ponto importante é que a cidade de Goiânia conseguiu aprovar um plano diretor inovador com o foco no desenvolvimento da cidade, no meio ambiente e no bem-estar do cidadão, e, que com esses pilares não privilegiou nenhum seguimento, dando, para a nossa capital a oportunidade de se desenvolver de forma sustentável", afirma Felipe.

Cenário em Goiás

Em Goiás, as casas ainda abrigavam 88,01% dos moradores em 2022 e o número de residentes em apartamentos subiu de 4,65% para 9,02%. Já os condomínios representavam 2,3% dos moradores.

Crescimento da população

Como mostrou o Daqui, Goiânia tem atualmente 1.437.366 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022. Os dados apontam que a população cresceu quase 30 vezes desde a fundação da cidade, em 1940, quando o município registrava 48.166 habitantes.

Com quase 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é a 10ª cidade mais populosa do país. A lista é liderada pela cidade de São Paulo (SP) com mais de 11 milhões, seguida pelos municípios do Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Recife (PE).

Mulheres são maioria

O número de mulheres, que é de 756.475, continua sendo maior do que o de homens, que é de 680.891.Com relação a cor ou raça, os dados mostram que 689.551 pessoas se intitulam pardas, enquanto 626.744 brancas, 114.108 pretas, 4.996 amarelas e 1.930 indígenas.

Endereços sem números

O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) aponta que o Brasil tem 24,4 milhões de endereços sem número e a maior parte deles está em Goiás, sendo 2,46 milhões, o que representa 65% do total de endereços do estado e 10% do total de endereços sem números do país. Além disso, há 30,8 mil endereços identificados pela quilometragem da via no estado.

Dado revela que Goiás se destaca ao utilizar mais complementos com lote e quadra. No país, cerca de 4,04 milhões de endereços possuem complementos de lote, sendo 1,95 milhão o que representa 48,2% do total nacional, estão no estado, e 3,91 milhões de endereços possuem completos de quadra, sendo 2,12 milhões, 54,2% do total nacional, estão em Goiás.

Os endereços também foram agrupados pelos tipos de logradouros mais comuns. Dessa forma, Goiás tem 2,7 milhões de endereços situados em ruas, 619,9 mil endereços em avenidas, 127,1 mil endereços em fazendas e 107,9 mil endereços em estradas.

Mais ruas Dois

O jornal mostrou em junho que Goiás tem mais ruas chamadas Dois do que Um, segundo dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE). Conforme o IBGE, em geral, isso ocorre porque a rua com o nome Um é a primeira a ser feita e pode dar lugar a uma rua principal, ou uma GO, ou ter outras denominações com o crescimento do município. Assim, ela acaba deixando de existir ou mudando de nome.