Goiânia tem tendência de queda no número de nascimentos

Goiânia registrou diminuição no registro de nascimentos no ano de 2021 em comparação com 2020, segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o economista Aurélio Troncoso, a tendência na capital é de redução da população.

O especialista explica que essa tendência da diminuição de nascimentos está acontecendo não só em Goiânia, mas a nível nacional. “Isso está acontecendo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Os jovens de hoje em dia, aqueles que estão se casando, estão pensando em ter um ou dois filhos. Não tem mais aquela ideia de três, quatro, cinco filhos”, afirmou.

Troncoso detalha que a diminuição da natalidade tem relação com os custos da criação dos filhos. “As pessoas que têm um nível cultural maior sabem da necessidade e como está a vida hoje. Então as pessoas sabem quanto custa, qual é o preço hoje de se ter filhos. Há um custo desde o nascimento até quando se chega à universidade”, detalhou o economista.

Sobre o aspecto populacional, o economista também ressalta que a longevidade aumentou. Segundo os dados do IBGE, a população com 70 anos ou mais em Goiânia passou de 52.628 pessoas em 2010 para 94.015 pessoas em 2022. “A tendência ainda é aumentar um pouco mais, pois as pessoas estão se cuidando mais. O pessoal mais velho está começando a entender que a vida é mais saudável. O Brasil está envelhecendo”, pontuou.

População em Goiânia

Goiânia tem atualmente 1.437.366 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE Os dados apontam que a população cresceu quase 30 vezes desde a fundação da cidade, em 1940, quando o município registrava 48.166 habitantes.

O Censo de 2022 mostra que, com relação ao Censo de 2010, a população na capital aumentou em 135.365 pessoas. O número de mulheres, que é de 756.475 segundo o Censo, continua sendo maior do que o de homens, que é de 680.891.

Com relação a cor ou raça, os dados mostram que 689.551 pessoas se intitulam pardas, enquanto 626.744 brancas, 114.108 pretas, 4.996 amarelas e 1.930 indígenas.

Já sobre os grupos de idade da população, tem-se que o maior grupo populacional é o da faixa etária de 30 a 39 anos, com 241.100 pessoas, seguido pelo grupo de 20 a 29 anos, com 233.770. O grupo populacional com a menor quantidade de pessoas em Goiânia é o da faixa etária de 70 anos ou mais, em que estão inseridas 94.015 pessoas.