Goiana é esfaqueada por amigo em Londres, e família faz campanha para pagar custos e passagem da mãe

A entregadora Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, foi esfaqueada enquanto trabalhava, na cidade de Dartford, em Londres. Segundo a família, o suspeito era amigo da vítima e teria praticado o crime por não aceitar o namoro dela. O namorado e outro entregador também ficaram feridos. A família está fazendo uma campanha para pagar os custos e o envio da mãe para o país.

O Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.

Ao jornal, a irmã da goiana, Danyella Angel Helrigle, relatou que o crime aconteceu no último sábado (31), enquanto a vítima tinha ido a uma lanchonete buscar uma entrega. Na ocasião, ela estava acompanhada do namorado que também é entregador.

Enquanto ela aguardava o pedido ficar pronto, o suspeito chegou até o local e a esfaqueou na barriga e em seguida no braço quando ela tentava se defender, segundo a irmã.

O namorado de Anna tentou defendê-lá, eles começaram uma luta corporal, mas também foi atingido com cerca de sete golpes de faca, que acertaram o rosto, as costas e a barriga, relatou Danyella. Outro entregador tentou interferir e foi esfaqueado no peito. O suspeito conseguiu fugir do local.

A polícia de Londres informou que foi acionada às 20h19, no Bairro Spital Street. No local, os agentes encontraram três feridos que foram socorridos e levados para o hospital da capital com diversos ferimentos de faca. Os policiais acreditam que o suspeito e as vítimas se conheciam.

Um suspeito, de 29 anos, foi preso e levado para a delegacia de Kent, nesta segunda-feira (2), após ser encontrado na Escócia, segundo a polícia. O caso continua sendo investigado.

Motivação

À reportagem, a irmã de Anna relatou que todas as vítimas continuam internadas, mas não têm risco de morte. Segundo ela, um amigo da entregadora teria cometido o crime por não aceitar o namoro dela.

Danyella contou que a irmã, natural de Goiânia, mora há cerca de dois anos e seis meses em Londres e lá conheceu esse homem. Os dois tinham uma boa relação, mas ele havia se declarado diversas vezes e teria uma “obsessão grande” por ela.

“Ela tinha esse amigo próximo que era apaixonado nela. Na verdade, era uma obsessão muito grande por ela. Mas ela já tinha deixado claro que não passaria de amizade e a princípio estava tudo bem. Até ele descobrir que ela estava namorando e planejou todo o crime”, afirmou Danyella.

Ajuda

A família de Anna Gleicy mora em Goiânia e pede ajuda para enviar a mãe dela para o país. Danyella informou que a previsão é que ela receba alta nos próximos 15 dias, mas está sem ninguém que possa cuidar dela.

Além disso, Anna trabalha como “driver” por aplicativo e não tem nenhum tipo de seguro ou benefício enquanto estiver sem trabalhar.

Dessa forma, a família está fazendo uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro que necessita para ajudar a entregadora. Para ajudar, as doações podem ser feitas pela internet.