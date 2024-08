Goianos podem viajar de graça para Florianópolis, Rio de Janeiro e Belém; saiba como se candidatar

O Sesc Goiás lançou mais uma edição do projeto Minha Primeira Viagem, que oferece pacotes gratuitos com destinos paradisíacos como Florianópolis (SC), Belém (PA) e o Rio de Janeiro (RJ). Para participar do processo seletivo, os interessados devem ser trabalhadores do comércio com a credencial (carteirinha) Sesc atualizada, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, e público geral, com renda familiar de até três salários mínimos.

O processo é dividido em duas etapas: uma online, por meio de cadastro do site Meu Sesc, e outra presencial. Custos com hospedagem e alimentação também estão inclusos no pacote do programa.

O projeto Minha Primeira Viagem é realizado pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc, que oferta programação inclusiva do turismo a destinos dentro e fora do estado de Goiás, com foco na realização do sonho da primeira experiência de viagem.

Cronograma de inscrições

Florianópolis (SC): Com um total de 30 vagas disponíveis, as inscrições para visitar a cidade catarinense começam no próximo dia 26 de agosto e seguem abertas até o dia 1° de setembro. A viagem está agendada para os dias 21 a 27 de outubro;

Belém (PA): Para conhececer a capital paraense, as inscrições começam em 2 de setembro e seguem até o dia 8 do mesmo mês. São 30 vagas disponíveis para o destino. A viagem está agendada para os dias 6 a 11 de novembro;

Cabo Frio (RJ): Os interessados em visitar as águas cristalinas do município fluminense devem se inscrever entre os dias 30 de setembro até 6 de outubro. São 30 vagas disponíveis. A viagem está agendada para os dias 20 a 26 de novembro;

Rio de Janeiro (RJ)/Petrópolis (RJ): Para visitar a capital fluminense e a famosa região serrana do Rio, os interessados devem se inscrever também entre os dias 30 de setembro até 6 de outubro. São 30 vagas disponíveis. A viagem está agendada para os dias 6 a 11 de dezembro;

De acordo com o edital, todas as viagens terão o embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia.

Requisitos para inscrições

Possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais – ou seja, o somatório da renda individual de cada morador do mesmo domicílio;

Nunca ter desfrutado dos benefícios do projeto Minha Primeira Viagem;

Possuir, no ato da candidatura, a credencial (carteirinha) Sesc com data de validade atualizada, se candidato for da categoria de trabalhador do comércio ou dependente de trabalhador do comércio;

Se for estudante regular da educação básica da rede pública de ensino deverá apresentar, no ato da candidatura, declaração escolar expedida, timbrada, carimbada e assinada pela instituição de ensino.

Se for ex-aluno (egresso) da educação básica da rede pública de ensino, será considerado elegível a partir da comprovação por declaração expedida, timbrada, carimbada e assinada pela instituição de ensino, até 3 (três) anos da data do cadastro/candidatura ao projeto Minha Primeira Viagem;

Mais detalhes podem ser obtidos no edital disponível para consulta no site do Sesc Goiás.