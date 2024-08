Golpe da Gincana: Polícia recupera plantadeira de R$ 400 mil que entrega foi desviada por bandidos

Uma plantadeira avaliada em R$ 400 mil reais foi recuperada depois de a entrega ter sido desviada por estelionatários, segundo a Polícia Civil. A máquina foi comprada por um goiano, mas o frete foi coordenado pelos golpistas, que deixaram a plantadeira em Minas Gerais, onde foi encontrada na sexta-feira (16). O objetivo seria deixar a máquina esfriando e a fraudar o desaparecimento da mercadoria, segundo a PC.

Foram realizadas quatro rotas com frentistas reais, de boa-fé, até que a máquina chegasse ao local onde foi localizada. À TV Anhanguera, o delegado William Bretz explicou o esquema:

O comprador goiano anunciou em uma plataforma na internet que precisava de um frete para trazer a máquina de São Paulo. Segundo o delegado, ele recebeu o contato de uma pessoa que se disponibilizou a fazer o serviço. Por isso, o comprador autorizou a retirada da mercadoria, mas procurou a polícia devido ao atraso para a chegada.

"Percebeu-se que a CNH e os documentos do caminhão que foram remetidos à vítima eram na verdade de um freteiro de boa fé, que foi subcontratado pelo golpista para que levasse até o ponto A. Do ponto A havia um novo freteiro de boa fé para levar até o ponto B. Do ponto B até o ponto C, até onde a mercadoria foi deixada para esfriar”, contou o delegado.

Essas várias etapas do frete tinham como objetivo afastar a mercadoria do comprador e a deixar “sem paradeiro”, conforme explicou o delegado. Por isso, esse golpe foi chamado de gincana. A máquina foi encontrada em uma estrada vicinal - que liga duas cidades do interior -, entre plantações, em Minas Gerais, segundo o delegado do caso.

Para recuperar o maquinário, a PC-GO pediu informações e apoio operacional à Polícia Rodoviária Federal, Delegacia de Ituiutaba, e às polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Segundo o delegado, o comprador já recuperou a plantadeira. “A mercadoria foi encontrada e restituída à vítima”, disse.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados, informou a polícia. As investigações prosseguirão a cargo do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), para identificação dos suspeitos.