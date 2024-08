Grupo é preso suspeito de criar falsa central telefônica de banco, furtar cartões e aplicar golpes

Um grupo foi preso suspeito de criar uma falsa central telefônica de banco, furtar cartões e aplicar golpes em Goiânia e Anápolis. Segundo a Polícia Militar, uma equipe abordou duas pessoas com cartões bancários de terceiros e descobriu o esquema. Ao todo, quatro integrantes do grupo foram presos.

Como os nomes dos presos não foram divulgados, o Daqui não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta matéria.

As prisões aconteceram neste domingo (11). De acordo com o relato policial, o grupo colocava adesivos em agências bancárias com o número da falsa central de atendimento e inseria clipes nos caixas eletrônicos para travar os cartões dos clientes.

Ao ter o cartão travado no caixa eletrônico, o cliente ligava na central falsa que estava no adesivo e era atendido por um integrante do grupo se passando por atendente de banco.

Segundo a polícia, o atendente falso pedia os dados e a senha do cartão do cliente e, quando ele ia embora da agência, o grupo ia até o local e recolhia o cartão preso no caixa eletrônico. Em seguida, faziam saques e transações.

No sábado (10), o grupo já havia recolhido diversos cartões de várias agências em Goiânia e Anápolis, quando dois deles foram abordados por uma equipe policial. Outros dois haviam fugido para Brasília, mas foram presos por policiais do Distrito Federal quando entravam na cidade.

A Polícia Militar apreendeu um computador utilizado na fraude, adesivos com números de centrais falsas, clipes de cabelo utilizados para furtar os cartões e 15 cartões furtados. Os presos foram encaminhados para a Polícia Federal.