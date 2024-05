Grupo Bacae Dança estreia e espetáculo “Habitat” nesta terça-feira (7)

O Grupo Bacae Dança estreia nesta terça-feira (07), às 20h, no Teatro IFG, o espetáculo “Habitat”, do diretor e coreógrafo João Paulo Amorim. Em uma estética pop, colorida e imaginária a dramaturgia da cena, a montagem promete levar o espectador ao vislumbre do que pode ser um ambiente ideal livre de preconceitos.

O trabalho é uma remontagem de um espetáculo de dança contemporânea e terá apresentações entre os dias 7 e 10 de maio. Os ingressos podem ser retirados via Sympla e são doação de roupas masculinas para o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).

“Habitat” é o 3º espetáculo do Grupo Bacae Dança, que já completa nove anos de estrada. Em cena estarão os bailarinos João Paulo Amorim, Danrley Rodrigues e Ingrid Costa. O trabalho apresenta, em formato de performance, com dança contemporânea e alguns elementos da cultura K-Pop, como seria a construção e o alcance de um lugar na sociedade por pessoas LGBTQIA+.

Para o diretor João Paulo Amorim, a imaginação pode ser uma ferramenta de resistência. “Em Habitat nos transportamos para um lugar utópico, tropical, divertido e sensual”, compartilha o coreógrafo do espetáculo que tem na trilha sonora Duda Beat, AKMU, Jaloo, Mc Tha, XG, AVUÁ e Aespa.

Este projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento à Dança do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo de fomento do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e conta com apoio institucional da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Goiânia.

Ações formativas

O projeto ainda conta com ações formativas. Algumas cenas do espetáculo foram apresentadas para pessoas em situação de rua em parceria com o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Goiânia no dia 2 de abril. No dia 26 de abril, o Centro Educacional Bilíngue de Surdos de Goiânia também recebeu apresentação de algumas coreografias da montagem e uma oficina de dança com a bailarina Luciana Caetano.

Serviço: Espetáculo “Habitat”, com o grupo Bacae Dança

Dança contemporânea | 50 min | 16 anos

Data: De terça a sexta-feira (dias 7, 8, 9 e 10/05), às 20h

Local: Teatro IFG (R. 75, 2-186 – Centro)

Entrada gratuita: retirar ingressos via Sympla e doar roupas masculinas