Hospital de Câncer Francisco Camargo anuncia realização do 2º megaleilão, em Goiânia

O Hospital de Câncer (HC) Francisco Camargo marcou para o próximo dia 26 de novembro o 2º Megaleilão da unidade, que arrecada fundos para a construção de sua sede, localizada às margens da rodovia GO-070, em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. O leilão será realizado a partir das 19h no espaço Goiás Eventos, que fica na BR-060, no Parque Oeste Industrial, na capital. O megaleilão receberá cerca de mil convidados presenciais, terá transmissão ao vivo por três canais on-line e receberá lances de todo o Brasil.

Depois de uma sequência de reuniões para a estruturação do evento, que contou com a participação da diretoria e do conselho de administração do HC Francisco Camargo, empresários e pecuaristas, foram decididos os grupos de lotes a serem leiloados. Além de animais de raça superior, da raça Nelores e outras zebuínas, aspirações de vacas famosas, também estão previstas as famosas ‘prendas’, como jóias, roupa de grife famosa, camisa de jogador reconhecido mundialmente e um violão do cantor Zezé di Camargo, embaixador do hospital, entre outras.

Todos os recursos arrecadados neste 2º megaleilão serão investidos na construção do HC Francisco Camargo, que será uma das maiores referências a nível nacional no tratamento de câncer. No ano passado, a primeira edição arrecadou cerca de R$ 1,6 milhão e a expectativa neste ano é ultrapassar este valor.

“Será um evento ainda melhor, com lotes vindos de criatórios renomados de todo o país, a participação de inúmeras personalidades do agronegócio brasileiro, e transmitido por vários canais de comunicação ao vivo”, salienta o diretor-presidente do Hospital de Câncer Francisco Camargo, Wagner Miranda.

Desde 2021, o hospital já recebe pacientes para atendimento de baixa complexidade através da policlínica, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas. Ainda neste ano, uma nova ala será inaugurada, ampliando os atendimentos com exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia e, ainda, uma área avançada para o tratamento de câncer de pele.