HUGO disponibiliza mais de 30 vagas estruturantes para pessoas com deficiência

O Hospital de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) está com processo seletivo aberto para 39 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades se dividem por áreas. Ao todo, são seis vagas para o setor administrativo, sete para apoio assistencial e 26 para assistência direta, como técnicos assistenciais, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e biomédico.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve acessar o site https://www.einstein.br/carreiras ou enviar o currículo para o e-mail rh.go@einstein.br. É necessário que os candidatos apresentem laudo médico durante o processo de seleção. Todas as vagas disponíveis são em regime CLT com salários de até R$ 3.700,00. Os colaboradores contratados contarão com plano de carreira e benefícios, tais como cuidados da saúde, alimentação, vale-transporte, entre outros.

Desde o início de junho deste ano, o HUGO é gerido pelo Einstein, que tem como premissa a promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Em 2019, foi implantado no Einstein o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, que promove ações para cinco frentes estratégicas: equidade de gênero, gerações, etnias, pessoa com deficiência e LGBTI+ com o objetivo de impulsionar iniciativas e ampliar oportunidades para grupos minorizados.

Vagas para Pessoas com Deficiência – HUGO

06 vagas - Administrativo:

Analista Fiscal Jr.

Analista Planejamento Controle Financeiro Pl

Enfermeiro Pl

Técnico Administrativo I

Técnico Controle De Leitos

Técnico Segurança do Trabalho

07 vagas - Apoio Assistencial:

Assistente Atendimento

Auxiliar Farmácia

Auxiliar Transporte

26 vagas - Assistencial:

Biomédico Jr.

Enfermeiro Jr.

Enfermeiro Pl

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo Pl

Psicólogo Jr.

Técnico Enfermagem

Técnico Gesso

Currículo: envie para o e-mail rh.go@einstein.br (colocar no campo assunto: Pessoa com Deficiência ou o cargo de interesse e PcD na frente)

Saiba mais: www.einstein.br/carreiras

Sobre o HUGO

O Hospital de Urgências de Goiânia - Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) foi inaugurado em 1991 e é o segundo maior hospital de urgência e emergência de Goiás. Além da assistência, também é um hospital de ensino, pesquisa e extensão universitária.

Em sua trajetória, se destaca por programas como o de microcirurgia, que realiza procedimentos como reconstituição de órgãos, reparação cirúrgica e reconstrução de membros inferiores, superiores da face e reimplantes. Foi considerado referência no atendimento de acidente vascular cerebral (AVC) com o projeto Angels, implantado em 2022, e reconhecido internacionalmente no socorro a vítimas de AVC isquêmico. O protocolo reduziu em mais de 86% as sequelas de pacientes e em quase 90% o índice de óbitos de vítimas de AVC.

O HUGO possui 387 leitos para internação e um centro cirúrgico com 10 salas. Sob a gestão do Einstein, o hospital continuará realizando atendimento de serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados para pacientes do SUS.