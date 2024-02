Idosa de 93 anos pula muro de abrigo com sonho de reencontrar a família

A Dona Nadir, de 93 anos, pulou a grade do abrigo onde mora, em Anápolis, e procurou a Delegacia do Idoso pedindo para reencontrar a família, que mora em Uruaçu. Na segunda-feira (26), o delegado Manoel Vanderic publicou um vídeo nas redes sociais, em que ela conta o feito com humor e pede para tentar localizar os netos. “Eu quero pelo menos um abraço deles”, disse ela nas imagens.

Nesta terça (27), o delegado informou que os netos dela foram encontrados. No entanto, “infelizmente eles não têm disponibilidade para virem visitá-la”. Completou dizendo que o abrigo “continuará se esforçando para que ela se sinta bem acolhida e querida”.

A idosa está no abrigo há dois anos, segundo o delegado. Ela morava em Ouro Verde e foi levada à força para o local, depois da morte do marido, como ela mesma conta. Dona Nadir tem família na cidade, mas diz que eles não querem ficar com ela e vice versa. O delegado brinca no vídeo, “já que não querem a senhora, a senhora também se valoriza, né?”.

Ela conta que não se adaptou ao abrigo. “É por causa de todo mundo, porque lá uns gritam, outros choram, uns fazem barulho. Maria da boneca canta a noite inteirinha, a boneca dela dorme e nós não. Ela tem 15 bonecas e o quarto dela é perto do meu”, reclamou com humor.

"Por riba daquela grade que tem, de ferro, que tem aquelas pontas. Eu pulei por riba", conta rindo sobre a fuga.

O filho e o marido morreram, e a família que ela gostaria de reencontrar são os seis netos de Uruaçu. “Eu quero ver eles mais que tudo na vida, eu não quero morrer sem ver eles não”, disse. Segundo o delegado, Dona Nadir teve que retornar ao abrigo.