IFG Aparecida oferta 35 vagas em curso técnico

O curso Técnico Integrado em Alimentos está com matrículas abertas até 8 de novembro, via Chamada Pública, para o preenchimento de 35 vagas remanescentes no IFG - Câmpus Aparecida de Goiânia. Ele é gratuito e ofertado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e integra ensino médio a uma formação profissional.



As matrículas podem ser feitas por pessoas que tenham mais de 18 anos e que já concluíram o ensino fundamental. As aulas são realizadas no turno noturno para favorecer o estudante trabalhador.



O profissional Técnico em Alimentos planeja e coordena atividades relacionadas à produção alimentícia e à aquisição e manutenção de equipamentos; executa e supervisiona o processamento e conservação das matérias-primas e dos produtos da indústria alimentícia e bebidas; realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais; implanta programas de controle de qualidade; realiza a instalação e manutenção de equipamentos, a comercialização e a produção de alimentos. Aplica soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e desenvolver produtos e processos.



Inscrição e matrícula

As pessoas interessadas devem comparecer no Câmpus Aparecida de Goiânia do IFG segundas, terças e sextas-feiras das 18h às 20h e quartas e quintas-feiras das 10h às 14 h.



O candidato participará de uma entrevista para receber informações de interesse sobre o curso, apresentará a documentação exigida e, em seguida, poderá realizar a matrícula.

Documentação

Para se matricular, os interessados precisam apresentar, no momento da inscrição e entrevista, os seguintes documentos (original e cópia):

Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental (Histórico Escolar ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental)

Certidão de nascimento ou de casamento

Carteira de identidade (RG)

CPF

Comprovante de endereço com CEP

Uma foto 3x4 recente

Certidão de quitação eleitoral expedida pelo site http://www.tse.jus.br/

Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino)

O câmpus fica na Av. Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira Qd 1, Lt 1-A – Parque Itatiaia, Aparecida de Goiânia. Maiores informações: (62) 992370616 (whatsapp).