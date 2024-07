Inscrições abertas para oficina gratuita de Roteiro para Animação em Goiânia

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de Roteiro para Animação com a roteirista Patrícia Oriolo, de São Paulo. A atividade, que faz parte da programação da 16ª edição do Dia Internacional da Animação de Goiânia, acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, das 14h às 18h, e no dia 28 de julho, das 9h às 12h, no Coletivo Centopeia, em Goiânia.



A oficina é voltada para roteiristas iniciantes e pessoas interessadas em se familiarizar com a linguagem do roteiro de animação, maiores de 18 anos. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, até o dia 20 de julho ou enquanto houver vagas, preenchendo o formulário disponível neste site. A oferta é de 20 vagas.



Durante a oficina, os participantes serão apresentados a alguns dos fundamentos que auxiliam e fortalecem os processos criativos e de desenvolvimento de roteiros para animação. O objetivo é discutir os elementos essenciais da escrita, a partir da apresentação de ferramentas de dramaturgia utilizadas na área, com o apoio da exibição de trechos de filmes e séries, além da realização de exercícios práticos de escrita.



A proposta é que, ao término da oficina, os alunos estejam aptos a utilizar ferramentas para dar início ao desenvolvimento de seus próprios projetos de animação. O Dia Internacional da Animação de Goiânia é organizado e coordenado por Márcia Deretti, Márcio Júnior e Coelho Nunes por meio da MMarte Produções e da Na Toca Produções, com apoio da Escola Goiana de Desenho Animado e, nesta edição, também com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia.



Sobre Patrícia Oriolo

Roteirista para cinema, televisão e publicidade desde 91, Patrícia Oriolo é especialista em escrita criativa pelo Instituto Vera Cruz e, atualmente, é coordenadora de desenvolvimento para ficção e não-ficção da produtora Teleimage, de São Paulo. Seus trabalhos em TV incluem “Supernanny”, “A Liga”, “Pesadelo na Cozinha", “MTV MIAW”, “Meus Prêmios Nick” e “Especial Fino da Bossa”.

Em dramaturgia, sua primeira experiência foi na série cômica “Mothern”, do GNT, indicada ao Emmy Internacional em 2007. Estreou no cinema como roteirista e codiretora do documentário "Caminhoneiros", selecionado para a 31ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Roteirista-chefe da série de animação “Vivi Viravento”, com direção de Priscila Kellen e direção artística de Alê Abreu, exibida pela TV Cultura e Discovery Kids.

Coordenadora do núcleo de desenvolvimento selecionado pelo PRODAV da produtora Movie & Art de São Paulo na animação “Saga Animal”, de autoria da escritora infantil, Indigo. Coordenadora de desenvolvimento da animação, “Senninha na Pista Maluca”, produção NIP Animação, Gullane Filmes e Instituto Ayrton Senna. Argumentista do longa de animação, Papaya com direção de Priscila Kellen. Consultora de roteiro no longa, Perlimps de Alê Abreu.